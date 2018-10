Kanadai klasszikussal kezd az NHL az éjjel

Olimpiát, világbajnokságot és Stanley Kupát is nyert pályafutása során Henrik Zetterberg.

Csütörtök hajnalban négy meccsel, közte a Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens-rangadóval indul az NHL 2018–2019-es szezonja. Könnyen lehet, hogy egy jó ideig ez lesz a világ legjobb jégkorong-bajnokságának legnyugodtabb idénye, ugyanis jövő szeptemberben, azaz a következő idény előtt jár le a kollektív szerződés a játékosok szakszervezete, illetve a klubtulajdonosok közötti megállapodás, és óriási szakadék tátong a két oldal igénye között. Persze, addig még sok idő van, és lehet remény a megegyezésre.

A tavalyi szezon különlegesen ért véget. A Washington története első bajnoki címét szerezte az ellen a Vegas Golden Knights ellen, amely fennállása első idényében rögtön a döntőig menetelt, így minden idevonatkozó csúcsot megdöntött az NHL-ben. Nagy kérdés, hogy Alekszandr Ovecskin megint csúcsra repíti-e a fővárosi csapatot. Az ismétlés nem túl sűrű, hiszen az elmúlt 20 évben csak a Pittsburgh Penguinsnek sikerült, amely a legkomolyabb kihívója lehet a Capitalsnak.

Ott van a Les Vegas is, amely a nyáron egy újabb kiváló csatárt szerződtetett a montreali Max Pacioretty személyében, ezzel is továbbszőve a Golden Knights még vérmesebb álmait. Egy biztos, keletről a Washington és a Pittsburgh legkésőbb a főcsoportdöntőben találkozni kénytelen egymással, míg nyugatról a Las Vegas mellett a Nashville, a Winnipeg és a Minnesota is odaérhet.

Természetesen könnyen lehet, hogy idén is borul a papírforma, ezt pedig két fontos nyári átigazolás szabhat át. Nyugatról a San Jose szólhat bele a nagyok dolgába, amely szerződtette a liga legjobb védőjét, az Ottawát kilenc év után otthagyó svéd Erik Karlssont, akiért a Senators négy játékost és egy első, valamint egy második körös draftjogot kapott cserébe. Karlsson jövőre szabadügynök lehet, biztos, hogy rövid időn belül hosszú távú szerződést kötnek vele.

A nyár másik nagy igazolása a Torontóé volt, amely megszerezte a 2009-es draft első választottját, az utóbbi években vegetáló New York Islanderstól John Tavares játékjogát. Az olimpiai bajnok kanadai csatár eddigi 668 NHL meccsén 272 gólt ütött és 621 pontot szerzett a gyengécske Islandersben. Vele messzire juthat majd a bajnokságban a Maple Leafs.

A csapatok amúgy ebben az idényben 79,5 millió dolláros fizetési keretből gazdálkodhatnak. Az idei drafton a Buffalo választott elsőnek és a svéd védőt, Rasmus Dahlint jelölte meg. Érdekessége ennek, hogy az első tízben csak két-két kanadai és amerikai neve szerepelt, a többiek Európából (két-két svéd és orosz, egy-egy finn és cseh) érkeztek.

Hat csapat vág neki a szezonnak új edzővel, több mint érdekes, hogy távozott a Washington sikeredzője is, Barry Trotz éppen a rivális New York Islandershez. A megjósolhatatlan végkimenetelű alapszakasz egészen jövő áprilisig tart majd, minden csapat 82 meccs után értékelheti, sikerült-e a playoffba jutni.