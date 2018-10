Tologatta, húzogatta, aztán nagyon bevágta

Az Edmonton Oilers nagy játékkal fordította meg a Winnipeg Jets elleni meccsét az NHL szerda hajnali játéknapján, miközben egy nem mindennapi ligarekord is megdőlt. A Jets a második harmad legelején már 4-1-re is vezetett, de a jégkorongban ez sem számít igazan nagy előnynek, amelyet a Connor McDavid vezérelte Oilers is bebizonyított.

A harmadik harmad 18. másodpercében Ty Rattie egyenlített, majd két perccel később a csapatkapitány McDavid csökkentette egyre a hátrányt, hat perccel a meccs vége előtt pedig a finn Jesse Pulujarvi egyenlített. Nem csak a hosszabbítás kiharcolása miatt volt jelentősége a gólnak: ez volt a meccsen McDavid negyedik pontja – két gól után két gólpassz – és ezzel azt az egyedülálló rekordot érte el, hogy csapata szezonban ütött első kilenc góljából mindben benne volt: 4 gól és 5 gólpassz a mérlege. Az eddigi rekord a detroiti Adam Oatesé volt, aki 1986-ban hét ilyen gólig jutott.

A meccset aztán a védő Darrel Nurse döntötte el a hosszabbításban, 4 a 4 elleni játékban. A 23 éves védő addig várt a passzra míg végül az ellenfél harmadában találta magát, egy nagyszerű csellel játszotta magát tisztára, majd a kapus botos kesztyűje alatt húzta a kapuba. Nurse a 2013-as draft hetedik helyen kiválasztott játékosa volt, pályafutása 201 meccsén most másodszor ütött hosszabbításos gólt.

A meccs a korábbi 1/1-es draft pickek nagy napja volt, a 2015-ös első kiválasztott McDavid mellett a 2013-as első kiválasztott Nathan MacKinnon is csúcsot ért el, igaz, ő csak a klubján belül. A Colorado-játékos a szezon első hat meccsén mindig szerzett pontot (7 gól és 1 gólpassz), amellyel az 1992-es, még Québecben szereplő franchise-ban Mats Sundint érte utol.

A New Jersey Devils a szezonban az egyedüli csapat, amely eddigi négy meccsét rendes játékidőben nyerte nyert meg, most a Dallast nullázta le. A mindent nyilvántartó NHL-statisztikusok szerint a Devils csatára Kyle Palmieri pedig az első olyan NHL-hokis, aki a szezon első négy meccsén mindig a csapata első gólját ütötte. A leggyengébb eddig az az Arizona Coyotes (5 meccs, 2 pont), amelynek kapusa Darcy Kuemper is képes ilyen bravúrokra.

NHL alapszakasz, 14. játéknap