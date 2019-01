Bravúros mandinerből lőtte élete első NHL-gólját

Az edmontoni Jesse Puljujärvi mutatta be a nem mindennapi bravúrt.

A New York Islanders az első harmadban ütött három góljának köszönhetően könnyedén verte a New Jerseyt az NHL péntek hajnali fordulójában. Gyakorlatilag egy negyedóra eldőlt minden. A találkozó második gólja különleges élmény volt Michael Dal Colle számára, aki élete 14. meccsén az első gólját szerezte, nem is akárhogy.

Leo Komarov bombázta rá a korongot, talán az egyik Devils-játékoson is megpattant, a lényeg, hogy a kapu előtt korcsolyázó Dal Colle úgy tette bele a botját a korong útjába, hogy az a hálóba pattant, a kapus MacKenzie Blackwood csak szemmel tudta követni. Dal Colle – aki saját hitvallása szerint a narancslét jobban szereti az Instánál – tavaly négy meccset játszott, idén ez volt a tizedik.

Rangadót bukott otthon a ligaelső Tampa Bay, amely a Torontótól kapott ki. Az egy gólt ütő Mitch Marner a Toronto igen csak hosszú, 102 éves történetében az első hokis, aki három egymás utáni szezonjában mindig eljutott 60 pontig. 2017-ben 61, 2018-ban 69 pontja volt, ez a gólja volt a szezonbeli 60. Ez azért hatalmas teljesítmény.

Vége az Anaheim szenvedéseinek, a Minnesota ellen megszakadt 12 meccse tartó nyeretlenségi sorozata. Adam Henrique és Rickard Rakell az első harmadban 11 másodperc alatt ütött kettő gólt. John Gibson kapus 39 védéssel hozta 18. shutoutját. Jake Campbell bravúros védéseinek köszönhetően nyert a Los Angeles Dallasban. Campbell-t a Dallas draftolta még 2010-ben, a harmadik harmadban 18 lövés kellett fognia a győzelemhez. A NY Rangers is kapusának, Henrik Lundqvistnak köszönheti a sikert. A svéd a 445. győztes meccsén védett, amellyel utolérte az örökrangsorban 6. Terry Sawchukot. Martin Brodeur 691-gyel az első.

Tuukka Rask, pedig 252 győztes meccsével a Boston legsikeresebb kapusa lett az eddigi első Tiny Thompsont érte utol és egy Original Sixes klubról lévén szó, ez is nagyszerű produkció. A Winnipeg sorozatban negyedik meccsét nyerte meg. A Jets-edző, Lindy Ruff 1494. meccsén állt a kispadok mögött, ez a hatodik legtöbb az NHL történetében.

Volt két kereskedés is. Nino Niderreiter a Minnesotából a Carolinába ment Victor Raskért cserébe. A buffalói Justin Bailey pedig Philadelphiába szerződött, Taylor Leierért cserébe.

Eredmények:

Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs 2-4

Boston Bruins-St. Louis Blues 5-2

New York Islanders-New Jersey Devils 4-1

New York Rangers-Chicago Blackhawks 4-3

Nashville Predators-Winnipeg Jets 1-5

Minnesota Wild-Anaheim Ducks 0-3

Dallas Stars-Los Angeles Kings 1-2