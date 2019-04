A Tampa hokicsatára lett a legnagyobb orosz

Szombaton fejeződött be az NHL 2018–2019-es szezonjának alapszakasza és csütörtök hajnalban öt meccsel kezdődik a playoff, amely mindig nagyon másképp szokott alakulni, mint az az első 82 meccs után látszik. Ha így lenne, talán már most oda lehetne adni a Stanley-kupát a Tampa Baynek, amely hatalmas fölénnyel nyerte az alapszakaszt, ligarekordot állított be, és szenzációs egyéni teljesítményeket hozott.

A Tampa hiába lett 128 ponttal a legjobb, 62 győzelmével hiába állította be a Detroit 1995–1996-os szezonjában mutatott hasonló produkcióját, könnyen lehet, hogy úgy jár, mint a Red Wings 23 évvel ezelőtt. Az akkor abszolút esélyes a főcsoport-döntőben a későbbi győztes Colorado ellen kapott ki.

Az a tény is erősíti a fenti megállapítást, hogy az elmúlt 15 év statisztikája szerint, 2003 óta legfőbb esélyesként csak a Detroit (2008) és a Chicago (2013) tudta hazavinni a serleget, illetve a Vancouver (2011) tudott még bejutni a döntőbe.

Az viszont biztos, hogy a klub csatára, Nyikita Kucserov lett az NHL legnagyobb orosz játékosa. 41 góljával és 87 gólpasszával első alkalommal nyerte meg az alapszakasz legtöbb pontot gyűjtő játékosának járó Art Ross-kupát. A Lightning játékosa az alapszakasz valaha volt legtöbb pontot szerző orosz játékosává vált, hat klubrekordot is megdöntött. De egészen lenyűgöző a másik két legjobb floridai csatár teljesítménye is: Steven Stamkos 98, Brayden Point 92 ponttal zárt.

Már a főcsoportban komoly kihívója lehet a bajnoki címet védő Washington Capitals, amelyben Alekszandr Ovecskin ismét megnyerte az alapszakasz gólkirályi címet, a Maurice Richard Trophyt és nyolcadik olyan szezonja volt, amikor legalább 50 gólt ütött (most 50 jött össze). A Tampa Columbusszal, a Washington a a Carolina ellen, ami 2009 után először jutott a rájátszásba.

Oda kell figyelni a New York Islandersre is. A korábbi négyszeres bajnokot mindenki lesajnálta a szezon előtt, amikor legjobb játékosa, John Tavares gyakorlatilag hazaköltözött Torontóba. Érkezett Lou Lamorielo általános igazgatónak, a Washingtonnal bajnok Barry Trotz szakvezetőnek és a csapat 104 ponttal keleten a negyedik legtöbb pontot gyűjtve jutott tovább. Az Islandersnek elsőre a Pittsbught jutott, míg a konferencia második helyén végzett Boston a Toronto ellen fog kezdeni.

Bár tényleg bármi megtörténhet, de az alapszakaszban tapasztaltak alapján meglepetés lenne, ha nem ismét – sorozatban negyedszer – keletről kerülni ki a bajnok. A nyugati konferenciát az a Calgary nyert meg, aminek 107 pontja egyszer volt csak története során, száz pont fölé 2006 óta nem jutott és az utolsó 13 szezonban egyetlen párharcot tudott csak megnyerni a playoffban.

Ismét playoffba jutott a tavaly története első szezonjában egészen a döntőig menetelő Las Vegas: Jó esélyekkel vág neki a rájátszásnak a Nashville és a San Jose, bár utóbbi csapat, de talán az egész liga legjobb védője, Erik Karlsson az alapszak utolsó 33 meccséből 27-et kihagyott sérülés miatt, felépült, de nem tudni milyen állapotban van.

Ami a búcsúzókat illeti, az Edmontonnal az a furcsság esett meg, hogy úgy lett nyugaton az utolsó előtti, hogy két csatára, Connor McDavid és Leon Draisaitl is száz pont fölé jutott. Előbbinek 116, utóbbinak 105 pontja lett és ilyen az Oilers történetében 1989 óta nem volt. Akkor a finn Jari Kurri és Jimmy Carson tett valami hasonlót.

Kiesett a Montreal Canadiens is, amely az utolsó kanadai csapat volt, amely 1993-ban megnyerte a bajnokságot. Azóta a sportág őshazájában nem köszönthettek Stanley-kupagyőztest. Az elmúlt 26 évben csak ötször fordult elő (Vancouver Canucks, 1994; Calgary Flames, 2004; Edmonton Oilers, 2006; Ottawa Senators, 2007; Vancouver, 2011), hogy legalább döntőig eljutott kanadai csapat. Idén a Calgary mellett a Toronto, vagy a Winnipeg törtheti meg az átkot.

NHL rájátszása, főcsoport-negyeddöntők

Tampa Bay Lightning-Columbus Blue Jackets

Boston Bruins-Toronto Maple Leafs

Washington Capitals-Carolina Hurricanes

New York Islanders-Pittsburgh Penguins

Nyugati Konferencia

Calgary Flames-Colorado Avalanche

San Jose Sharks-Vegas Golden Knights

Nashville Predators-Dallas Stars

Winnipeg Jets-St. Louis Blues