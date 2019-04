A sírból jött vissza a San Jose a tavalyi nagydöntős ellen

A vendég San Jose Sharks vasárnap rendkívül izgalmas meccsen, a második hosszabbításban, emberhátrányban szerzett góllal harcolta ki, hogy a hetedik mérkőzés döntsön a Vegas Golden Knights elleni párharcban az NHL rájátszásában – írja az MTI.

A párharc hatodik meccsének rendes játékideje 1-1–gyel ért véget, az első 15 perces hosszabbítás pedig nem hozott gólt. A tavalyi nagydöntős Golden Knights az egész mérkőzésen fölényben játszott, kétszer többet lőtt kapura mint ellenfele, a második hosszabbítás tizedik perce után ráadásul emberelőnybe is került.

Ezen a ponton valószínűleg nem sokan gondolták, hogy a Sharks valahogy kierőszakolja a hetedik meccset, de a helyzetet végül bravúros módon a Sharks tudta kihasználni: a cseh Tomas Hertl egy szép labdaszerzés után kapta meg a korongot, aztán egy szóló végén őrületesen nagy gólt vágott a tehetetlen Fleury kapujába.

Hertl már az ötödik meccsen is villogott, két góllal járult hozzá a győzelemhez, amivel elkerülték a kiesést, most pedig újra kulcsfontosságú találattal mentette meg a csapatát. A liga történetében most fordult elő először, hogy többszöri hosszabbítás után emberhátrányban szerzett találat döntsön.

A játéknap másik találkozóján a hátrányban lévő Boston Bruins szintén a hatodik mérkőzést tudta megnyerni a Toronto Maple Leafs vendégeként. Ez a meccs kevesebb izgalmat tartogatott, a Bruins már az első harmad végén átvette a vezetést, a győzelmet pedig egy üreskapus találattal tette biztossá a hajrában. A két párharc utolsó meccsét kedden játsszák majd le a csapatok.

Eredmények, főcsoport-negyeddöntők:

Keleti főcsoport

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2-4

A párharc állása: 3-3

Nyugati főcsoport

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 1-2, kétszeri hosszabbítás után

A párharc állása: 3-3