Pénzzel pózolt Las Vegasban, majd elbukott 80 millió dollárt és csődbe ment

„Addig nyújtózz, ameddig a takaród elér” – szól az ismert mondás, ami bárki számára hasznos útmutató lehet. Igaz ez a rengeteget, az átlagember számára felfoghatatlan összegeket kereső sztársportolókra is. El sem tudjuk képzelni, mit jelent évi dollármilliókat zsebre tenni, azt pedig főleg nem, hogy ezt el is lehet költeni. Erre szokták azt mondani, hogy ennyiből még a meg nem született unokák is vígan ellesznek majd. De előfordul az is, hogy valaki akkor lábon él, hogy nemcsak kicsúszik, de egyszerűen elfogy alóla a talaj. Még ekkora fizetésnél is.