Janics Natasa indulna a 2020-as olimpián

Papíron most is a Győri Vízisport Egyesület versenyzője Dusev-Janics Natasa, azonban a háromszoros olimpiai bajnok kajakos teljesítménye az utóbbi időben nem volt kiemelkedő, így az egyesülete nem is tudja támogatni. Ez azonban nem tántorítja el, 2020-ban részt venne a tokiói olimpián, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség pedig támogatná ebben, írja az SzPress Hírszolgálat.

Nemrégiben Natasa azzal jelentkezett be, hogy indulni szeretne a magyar válogatóversenyeken, mert nagy terveket forgat a fejében. Amennyiben a júniusi válogatón meggyőző teljesítménnyel rukkol ki, és ezzel kiérdemeli az Európa-bajnoki szereplés jogát, újra válogatott versenyzőnek fogjuk tekinteni és attól kezdve a Gerevich Aladár sportösztöndíj kedvezményezettje is lehet

– mondta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke.

A júniusban 36 éves Janics jelenleg nem tagja a válogatott keretnek, ennek ellenére a szövetség hajlandó 400 ezer forinttal támogatni a tervezett edzőtáborozását (ennyit kapnak a válogatottak).

Az idei szezon csúcspontja az augusztusi portugáliai világbajnokság, amelynek az a Montemor-o- Velho ad otthont, ahol Janics a 2013-as Európa-bajnokságon négy érmet (2-2 arany és bronz) szerzett. Amennyiben pedig sikerülne kijutnia Tokióba, akkor az lenne a hatodik olimpiája. A 2016-os rióin azonban már nem jöttek az eredmények, a K-1 200 sprintszámban lemaradt a döntőről, és összesítésben mindössze a kilencedik helyen végzett.