Egy-egy előfutam-győzelemmel és második hellyel tért vissza a világbajnoki mezőnybe az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta, aki előbb egyesben, majd Kárász Annával párosban versenyzett be 500 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu vb-n, írja az MTI.

Egyesben sokan, 33 neveztek, így az első pálya megnyerésével nem lehetett egyből a döntőbe kerülni, Kozák azonban így is akarta a futamgyőzelmet, már a rajt után nem sokkal több mint fél hajóhossz előnnyel vezetett, és magabiztosan lapátolva nyert. Folytatás pénteken, a középfutamban, majd a K-1 500 méter döntőjét szombaton rendezik.

Kozák a parton azt mondta: élvezte a tavalyi évet, amelyet kislánya születése miatt kihagyott, de most örül, hogy újra itt lehet és versenyezhet. Az esélyekről nem nyilatkozott. mint mondta, még sok futam vár rá a hétvégén, ezekre összpontosít.

Ezek közül a következő már bő egy órával az egyes előfutama után következett is, a 2017-ben vállsérülése miatt szintén pihenő Kárásszal egy másik olimpiai számban szálltak vízre. Baljukon a tavaly győztes Lisa Carrington és Caitlin Ryan evezett, akik hamar az élre álltak, és a magyarok nem próbáltak meg már most meccselni az új-zélandiakkal, erejüket tartalékolva a döntőt érő második helyen értek be. A döntőt ebben a számban is szombaton rendezik.

Fotó: TSH Photo Kozák Danuta a K1-500 előfutamában

A csütörtök délelőtti programban - amely kezdetben párás, hűvös időben, majd később napsütésben, enyhe szélben zajlott - további hat magyar egység volt érdekelt.

A kajakos Nádas Bence remekül tartotta a lépést a címvédő cseh Josef Dostállal 500 méteren, ás csakúgy, mint a kenus Kiss Tamás - aki többek között a németek klasszisa, Sebastian Brendel előtt ért be -, másodikként lépett tovább a középfutamba. A másik kenus, Lakatos Zsanett a harmadik helyen végzett ugyanezen a távon. Ezer méteren a Korisánszky Dávid, Mike Róbert kenu kettes negyedik, míg az Ilyés Róbert, Noé Bálint kajakos duó hatodik lett első versenyében. Ebben az öt számban pénteken lesz a középfutam és a döntő is.

A nap első felét magyar részről a K-1 1000 méteren érmes reményekkel érkező Kopasz Bálint zárta, aki a 36 induló egyikeként próbál odaérni a dobogóra. Az előfutam remekül sikerült a 21 éves kajakos számára, egy okosan felépített és jól végrehajtott pályával, s győzelemmel melegített a szombati folytatásra, a középfutamra, és - reményei szerint - az aznap következő fináléra.

A vb csütörtök délutáni programjában további hat magyar hajó debütál. A döntőket pénteken, szombaton és vasárnap rendezik.