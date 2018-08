Simán jutott döntőbe a két 500-as kajaknégyes

A magyar férfi és női 500 méteres kajaknégyes is magabiztos előfutam-győzelemmel kezdte meg szereplését a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon, így már készülhetnek a vasárnapi döntőre – írja az MTI.

A férfiaknál a Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli István összetételű négyes elsőre ugyan kiugrott, de a visszalövés után másodszorra is jól jöttek el, végig vezettek, és közel egy hajóhossz előnnyel nyerték meg a futamukat. A Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra alkotta női egység is simán nyert, így ők is kihagyhatják a középfutamot, és készülhetnek a vasárnapi döntőre.

A Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenus duó is előfutamozott fél kilométeren, és bár ők csak másodikok lettek, ebben a számban ez is döntőt ért. A kajak egyeseknél Lucz Dóra második lett a címvédő és olimpiai bajnok új-zélandi Lisa Carrington mögött, Birkás Balázs pedig megnyerte futamát, de ők ettől még ugyanúgy a középfutamban folytatják majd vasárnap délelőtt, mint az első pályáján negyedik kenus Korisánszky Dávid és a szegediek vb-újonc kenus duója, a hatodik hellyel bemutatkozó Nagy Bianka és Molnár Csenge.

Szombaton utoljára a Balla Virág, Takács Kincső kenus duó szállt vízre a magyarok közül, és simán meg is nyerték az új olimpiai szám, az 500 méter páros második középfutamát, így a vb utolsó napján éremért küzdhetnek majd.

A szombati napon egyébként három aranyat gyűjtöttek be a magyarok, Kozák Danuta egyesben és párosban is a dobogó első fokára állhatott.