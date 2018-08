Tizenhárom ezredmásodperccel lett világbajnok a magyar női kajaknégyes

Magyarország az első két nap alatt öt arany- és egy bronzérmet szerzett a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu-világbajnokságon, amihez vasárnap újabb három érmet gyűjtöttek a versenyzők. A női kajaknégyes hajszállal, tizenhárom ezredmásodperccel védte meg a címét, a Balla Virág, Takács Kincső kenupáros 500 méteren szerzett második helyet, míg a férfi kajaknégyes bronzérmes lett.

Az első döntőben a nő kenu kettesek kétszáz méterén Nagy Biankának és Molnár Csengének az érem nem volt reális cél, már a döntő is kisebb bravúrnak számított. Nagyék nem rajtoltak rosszul és a táv végén is tudtak még újítani, a hatodik helyet szerezték meg.

Fotó: TSH photo

A női 200 méteres kajak egyes volt az egyetlen olyan döntő, ahová nem került be magyar, Lucz Dóra betegen versenyzett, így nem tudta legjobbját nyújtani, bár azt nyilatkozta, a kilences döntőbe így is be kellett volna jutnia. A számot az új-zélandi Lisa Carrington húzta be nagy fölénnyel, közel két másodperccel nyert.

A férfiaknál Birkás Balázs került be a legjobb idővel a döntőbe kétszázon, de ott már nem tudta megismételni a teljesítményét. A mellete lévő Carlos Garrote lőtt ki, a spanyol végig is bírta, megőrizte az előnyét. A szombaton párosban világbajnok Birkás 150 méterig jól tartotta magát, de az utolsó pár húzás nem jött össze neki, hat századdal lemaradva a negyedik lett.

Korisánszky Dávid a kenusok 200 méteres döntőjében az egyik szélső pályát kapta, ez is mutatta, hogy nem számít a legerősebbek közé. Korisánszkynak nem is volt sok esélye, már a rajtnál hátrányba került, és után sem tudott feljebb kapaszkodni, a kilencedik helyen zárt. A számot a belorusz Artszem Kozir nyerte nagy hajrával.

Fotó: TSH photo

A kajakkettesek 500 méterén Tóth Dávid és Kulifai Tamás egy gyengébb rajt után a negyedik helyre jött fel féltávnál, ezután azonban nem tudtak újítani, a hatodik helyig csúsztak vissza, másfél másodpercet kaptak a győztes orosz párostól.

Hajdu Jonatán és Fekete Ádám kétszáz méteren nagyon erős, ahogy azt a szegedi világkupán is bizonyították, az ötszáz méter egy kicsit hosszú nekik. A magyar páros bevállalósan kezdett, 250-nél még az élbollyal voltak Hajduék, a második-harmadik helyen haladtak, – a brazil Silva-Santos páros már ekkor óriási fölényben volt – , a végére elmerevedtek, így csak a hatodik helyre tudtak bejönni.

A nőknél a Balla Virág, Takács Kincső páros Európa-bajnokként érkezett a vb-re, így szinte elvárás volt tőlük az éremszerzés az olimpián is szereplő számban. A favoritnak a kanadai páros számított, elég hamar is az élre állt, de Balláék elég sokáig tapadni tudtak rájuk, amivel sikerült mindenki mást leszakítani. A kanadaiak verhetetlenek voltak, a magyar páros ezüstérme sem forgott veszélyben. Balláék annyira kihajtották magukat, hogy a célba érkezés után be is borultak.

Fotó: TSH photo

A nők kajaknégyesek versenyében Magyarország volt az abszolút favorit, a magyarok a világbajnoki és az olimpiai bajnoki címvédők, és a mostani hajó négyeséből már mindenki szerzett világbajnoki címet Portugáliában. Medveczky Erika, Bodonyi Dóra és Kárász Anna egy-egyet. Kozák Danuta pedig már duplázott.

Fotó: TSH photo

A rajtjuk nem volt túl erős Kozákéknak, de féltávnál már a harmadik helyen voltak, az új-zélandiak Lisa Carringtonnal vezettek, nagyjából három tizeddel. Az utolsó százon már látszott, hogy a két hajó között dől el a győzelem. A magyar hajó óriásit hajrázott, méterről méterre közelítette meg az ellenfelet, a befutónál szinte lehetetlen volt eldönteni szabad szemmel, hogy melyik egység nyert. Végül célfotó döntött, 13 ezredmásodperccel nyert világbajnokságot a magyar csapat.

A magyar férfi kajajnégyes egy évvel ezelőtt még a döntőben sem volt, de azóta egy elég jó egység jött össze. A Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter, Kuli István az Európa-bajnokságon is érmes volt, és a vb-n is egész jól kezdtek, 250 méternél még vezettek is. A világbajnoki címvédő németek és a második spanyolok elmentek a végén Tótkáéktól, de jól tartották magukat, harmadik helyen finiseltek.

A világbajnokság programja délután az ötezer méteres futamokkal ér majd véget, ott is lesz majd négy magyar döntős.

A döntők programja: