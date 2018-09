Kenukapitány: Elegem van azokból, akik langyos vízben akarnak ülni

A szövetség hírlevele szerint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöksége további két évre bizalmat szavazott mindhárom jelenlegi szövetségi kapitánynak, így a felnőtteket irányító Hüttner Csaba, az utánpótlásért felelős Makrai Csaba és a paraszakágat vezető Weisz Róbert vezetésével fejezhetik be válogatottjaink a 2020-as tokiói olimpiáig, illetve paralimpiáig tartó ciklust.

A felnőttek vezetésével 2016 decemberében megbízott Hüttner a sikeres szereplést hozó augusztusi világbajnokság után készítette el értékelését a szezonról.

Az edzőbizottsághoz benyújtott, majd megvitatott beszámoló elégedetten fogalmaz a női kajakosok és női kenusok, valamint a férfi kajakosok teljesítményével kapcsolatban, férfi kenuban viszont radikális változásokat sürgetett.

"Hétfőn az elnökségnek is beszámoltam a szezon tapasztalatairól és arról, hogy hogyan áll a felnőtt gyorsasági szakág egy évvel a szegedi kvalifikációs világbajnokság és két évvel az olimpia előtt. Természetesen azt is felvázoltam, hogy mit kellene másként csinálni a jövőben. Az elnökség ezek után úgy ítélte meg, hogy folytathatom a munkát mint felnőtt szövetségi kapitány" - kommentálta szerződésének meghosszabbítását Hüttner.

Fotó: Marjai János / MTI Hüttner Csaba

A szakvezető szerint három szakágban két évvel az olimpia előtt ott tart a csapat, ahol kell, férfi kenuban viszont alapvető változásokra van szükség.

"Nincs mese, végre össze kell raknunk egy olyan párost, amelyik ütőképes tud lenni 1000 méteren. Kell találnunk három-három épkézláb jobbos és balos kenust, ebből a halmazból alakul majd három páros, ezeket az egységeket pedig rendszeresen össze kell mérnünk egymással"

– vázolta terveit a meglehetősen erősen fogalmazva, és hasonlóképpen is folytatta –

Nem akarok még egyszer olyan kenusokat meglátni a felnőtt keret közelében, akik már azzal is elégedettek, ha valamilyen számban kijutottak egy világversenyre. Ez nekünk nem szint

– mondta Hüttner, hozzátéve, hogy elege van azokból, "akik langyos vízben akarnak ülni".

A kapitány megújított megbízatása 2020. október 31-ig szól, így a tokiói olimpián is ő vezetheti a válogatottat. A várható esélyekről beszélve azt mondta: "Szerintem férfi és női kajakban, valamint női kenuban van esélyünk éremszerzésre, ezek között több számban, persze főleg női kajakban, nyerhetünk is. A férfi kenusok előtt most egy hosszabb út áll, de abban a szakágban is visszakerülhetünk a legjobbak közé."

Hüttner szerint jelenleg a következő szezon a legfontosabb, hiszen jövőre lehet megszerezni a tokiói kvóták nyolcvan százalékát. "Elsősorban arra kell koncentrálunk, hogy a 2019-es szegedi világbajnokságon, hazai közönség előtt a lehető legtöbb indulói helyet gyűjtsük be az olimpiára."

(via MTI)