Ha hulla vagyok, megköszönöm az edzőmnek

Kárász Annát a hazai kajakozás legnagyobb ígéretének tartották, már 21 évesen volt esélye a válogatókon, hogy kijusson a 2012-es olimpiára, de lemaradt Londonról.

Utána töretlennek tűnt a fejlődése:

Egy évre rá ugyan vállfájdalmakkal küszködött az olimpiai válogatókon, összeszorította a fogait és jól szerepelt, a riói olimpián mégsem vehetett részt, holott korábban az első és a harmadik pozícióban is ült már a világbajnok hajóban, ami a sokoldalúságát jelezte. A 2012-es lemaradás nem érintette meg, a riói távolmaradás annál inkább, mert reálisnak gondolta, hogy a legjobb négy között ott a helye.

Miután Rio kimaradt, amilyen gyorsan lehetett, megműtötték a vállát – Gulyás Károly végezte az operációt –, hogy minél hamarabb felépüljön. 2017-et lényegében a megfelelő regeneráció miatt el is engedte, a 2018-as év viszont ismét az övé lett.

De ne szaladjunk ennyire előre. Kárász 2010-ben igazolt át Szegedre Dunaújvárosból, a városban járt egyetemre, ezért ő hazai pályán versenyezhetne az augusztusi vb-n.

„Nem úgy lettem kajakos, hogy már egészen kis koromban elterveztem, a világ legjobbja vagy olimpiai bajnok szeretnék lenni. Még 2010-ben is vívódtam, hová menjek továbbtanulni.

Amikor be kellett adni februárban a jelentkezési lapot, az utolsó napokban döntöttem el: Szegedre megyek, mert ott a tanulás mellett kajakozhatok is. Az építészmérnöki pálya is nagyon tetszett és vonzott, de olyan szak nem volt a városban, így a közgázt céloztam meg nappalin, ahová fel is vettek.