Szteroiddal bukott a világ- és Európa-bajnok magyar kajakos, négyéves eltiltást kapott

A Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) első fokon négyéves eltiltást adott a világ- és Európa-bajnok kajakos Takács Tamarának, aki szteroiddal bukott meg. A Blikk információi szerint Takácsot februárban ellenőrizte a Magyar Antidopping Csoport (MACS), ami akkor a szteroidok közé tartozó sztanozolol nevű szert találta a szervezetében.

A lapnak Takács ügyvédje, Dr. Dányi Szilárd annyit árult el, hogy fellebbeznek a büntetés ellen. „A laborvizsgálat eredménye ellenére szeretnénk kiemelni, Tamara szándékosan semmilyen doppingszert nem szedett be, ezáltal nem is követhetett el szándékos doppingvétséget. Jelen ügyben nem meghatározott doppingszerről van szó, így a doppingeljárásban a sportolónak kell bizonyítania ártatlanságát” – mondta a Blikknek Dányi, aki szerint vagy valaki belekeverte a szert Takács italába, vagy esetleg egy szennyezett táplálékkiegészítő okozhatta a pozitív mintát, emiatt feljelentést is tettek.

Dányi azt is megerősítette, hogy az ICF felfüggesztette Takács versenyengedélyét.

A 22 éves sportolót 2017-ben a legjobb női versenyzőnek választották. 2017-ben, a račicei világbajnokságon lett aranyérmes a kajaknégyessel 500 méteren, ugyanabban az évben Plovdiban 500-on egyesben és négyesben is Európa-bajnok lett. Emellett három Eb-ezüstje van még Takácsnak.