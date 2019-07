Toronymagasan vezeti Magyarország a maratoni kajak-kenu Eb éremtábláját

Szombaton újabb négy érmet nyert a magyar csapat a franciaországi Decize-ben rendezett maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságon, ezzel három nap után toronymagasan vezetik az éremtáblát, sőt, akkor a magyar küldöttség előnye, hogy már az utolsó napon sem előzheti meg őket senki.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapján közölt beszámoló szerint kajakosoknál egyesben kettős magyar siker született: Kiszli Vanda győzött Czéllai-Vörös Zsófia előtt. A női kenusoknál Horányi Dóra harmadik lett, a férfiaknál pedig Laczó Dániel zárt bronzérmesként.

A magyarok az első napot négy arany-, egy ezüst- és három bronzéremmel zárták, pénteken pedig három arany-, két ezüst- és három bronzéremmel gazdagodtak. Így három nap után nyolc arany-, négy ezüst- és nyolc bronzzal toronymagasan vezetik az éremtáblázatot.

Mitől lesz maratoni egy kajak-kenu verseny?

A maratonversenyeken az indulók egy előre kijelölt, nem szabványpályán versenyeznek, amin járhatatlan akadályok is elállhatják az útjukat. Ezt az akadályt megkerülhetik, átmehetnek fölötte, vagy akár a vízet elhagyva is túljuthatnak rajta szükség esetén. A verseny alatt az evezős szakaszokat futó részek is váltják, ekkor a versenyzőknek a hajójukat és lapátjaikat kézben kell vinniük.

(Index/MTI)