Vasárnap is taroltak a magyar versenyzők a maratoni kajak-kenu Eb-n

Egy magyar arany- és két ezüstérem született a franciaországi Decize-ben rendezett maratoni kajak-kenu Európa-bajnokság utolsó, vasárnapi versenynapján, így a magyar küldöttség toronymagasan, 23 éremmel végzett az éremtáblázat élén – írja az MTI.

A magyar szövetség honlapja szerint a női kajakozók páros versenyszámában Csay Renáta és Czéllai-Vörös Zsófia a rajtnál egy kisebb probléma miatt mintegy 50 méteres hátrányba került, de

sikerült utolérniük a mezőnyt, és így is aranyérmesek lettek.

A férfi kenu párosok között a Kövér Márton, Dóczé Ádám kettős zárt másodikként, a férfi kajak párosoknál pedig a Boros Adrián, Máthé Krisztián duó szerzett ezüstérmet. A magyar válogatott ezzel még növelte is egyébként is behozhatatlan előnyét az éremtáblázaton, és összesen

kilenc arany-,

hat ezüst-

és nyolc bronzéremmel zárta az Eb-t.

A verseny zárásként a magyar küldöttség megkapta az európai szövetség zászlaját, mivel jövőre, június végén Budapesten rendezik majd az Európa-bajnokságot.

Mitől lesz maratoni egy kajak-kenu verseny?

A maratonversenyeken az indulók egy előre kijelölt, nem szabványpályán versenyeznek, amin járhatatlan akadályok is elállhatják az útjukat. Ezt az akadályt megkerülhetik, átmehetnek fölötte, vagy akár a vízet elhagyva is túljuthatnak rajta szükség esetén. A verseny alatt az evezős szakaszokat futó részek is váltják, ekkor a versenyzőknek a hajójukat és lapátjaikat kézben kell vinniük.