Tíz aranyéremmel tarolt Magyarország az ifi és U23-as kajak-kenu-vb-n

A magyar válogatott öt aranyat és további négy érmet szerzett a vasárnapi zárónapon a romániai Pitestiben rendezett ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságon, így tíz első, hat második és öt harmadik helyezéssel toronymagasan az éremtáblázat élén végzett, írja az MTI.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az utolsó napon, az 500 méteres döntőkben győzött a fiatalabb korosztályban Kőhalmi Emese és Redl András, az U23-asoknál pedig Pupp Noémi (mindhárman K-1). Kőhalmi duplázott, miután Rendessy Eszterrel párosban is nyerni tudott, és az U23-asok között is magyar duó, a címét megvédő Biben Karina, Bakó Olga kettős nyert a kajak kettesek versenyében.

Az ifiknél K-4-ben az Opavszky Márk, Szendy Maximilián, Tamási Zsombor, Vajda Bence összeállítású egység és az Opavszky Réka, Gönczöl Laura kenupáros ezüstérmes lett, míg U23-ban a Béke Kornél, Varga Ádám, Németh Viktor és Koleszár Mátyás alkotta kajaknégyes, valamint női C-2-ben a Kisbán Zsófia, Bragato Giada páros harmadikként ért célba.

„Pénteken az 1000, és ma az 500 méteres futamokon a várakozásnak maximálisan megfelelt, illetve sokszor azon is felül teljesített a csapat, csak 200 méteren szerepeltünk kissé gyengébben, de Lucz Anna azért a szombati napunkat is széppé tette" – utalt Makrai Csaba utánpótlás szövetségi kapitány az UTE kajakosára, aki a legrövidebb távon megvédte címét egyesben.

„Női kajakban ki kell emelnem Kőhalmi Emesét, aki három aranyérmet nyert az olimpiai távon, egyesben ráadásul valami elképesztő fölénnyel. A férfi kajakosoknál meg kell említeni Redl Andrást, aki lemásolva Kós Benedek tavalyi teljesítményét, 500 méteren és 1000 méteren is győzött K-1-ben, de nagyon tetszett Németh Viktor és Koleszár Mátyás produkciója is az U23-as mezőnyben. Női kenuban Gönczöl Laurát és Opavszky Rékát illeti nagy dicséret, hiszen a lányok még serdülők, ennek ellenére olimpiai távon szereztek ezüstérmet C-2 500 méteren, de a férfi kenusok is értek el értékes helyezéseket, mondhatjuk, hogy ők is kitettek magukért. Tehát az egész csapattal elégedett vagyok, maximálisan elismerés jár a gyerekeknek és az őket felkészítő edzőknek is" – értékelt Makrai.