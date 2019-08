75 eltűnő deka miatt buktunk egy vb-aranyat

Egy kajak-kenu világbajnokságon nem sok kizárás szokott lenni, ha visszanézzük az előző éveket átlagban egy-kettő volt a maximum. Ilyen eredményességű egységet pedig még egyszer sem húztak ki a további versenyfutásból, mint most Szegeden a női 500 páros favoritját, a Kárász-Kozák duót.

A kajakokat és a kenukat egyszerű versenyen is mérlegelni kell, el kell érniük egy előre meghatározott minimumsúlyt, a vb nem számít emiatt különleges eseménynek. Optimális esetben a következő adatoknak ki sem kell derülniük, a szurkolóknak nem is kellene tudniuk róla.

A kajakoknál egyesben 12 kilónak kell lennie egy hajónak

Párosban minimum 18 kilónak

Négyesben pedig 30 kiló a határ

A kajakok azonban, amikor kijönnek a gyártóüzemből, nem ilyen súlyúak.

A személyre szabásnál: a lábtámasz, a személyre szabott ülések után lesz egyre nehezebb.

Van, aki gyorsaságot mérő műszereket rak bele, hogy elérje a kívánt súlyminimumot, és ne legyen gondja a verseny utáni kötelező mérlegelésnél.

A szegedi Kárász Anna és az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta hajója 75 dekával volt könnyebb az előírt tömegnél. Ez egy viszonylag jelentős deficit. Ha öt vagy 10 deka lett volna a hiány, könnyebben lehetett volna érvelni, de ez így sok. Ezért a hazai szakemberek az első pillanattól tudták, menthetetlen a mostani helyzet.

A kapitány, Hüttner Csaba arról beszélt, hogy az egységet felkészítő Somogyi Béla 18,05-tel mérte le a hajót, ezért is volt ijesztő, amikor a hivatalos versenymérleg a futam után már csak 17,25-öt mutatott.

Nyolcvan deka nem eshet ki nyomtalanul a hajóból.

A versenybizottság az adatokat látva nem tehetett mást, minthogy kizárja őket, még ha nem is ezeken a dekákon múlt az első helyük az előfutamban, valamint a későbbi sikerességükre sem lett volna hatással. Hiszen az elődöntőben vagy a szombati döntőben már 18 kiló feletti hajóval indultak volna nyilván tanulva a hibából. Arra ugyanis nincs szabály, hogy a versenyzők mit tesznek a hajójukba. Akár szeletelt kenyeret is lehetett volna. Ha látszik, hogy kevés a súly, üdítőt vagy élelmet beledobnak, akkor is folytathatták volna.

Somogyi Bélát a kollégái, a vezetők az egyik legalaposabb és sokszorosan körültekintő, akkurátus edzőnek nevezték, ezért ütött igazán szíven mindenkit a kizárás híre.

Olimpiai szemüveg

A válogatott minimum egy érmet, jó eséllyel aranyat veszített, emellett két olimpiai kvótát is. Mert az olimpiai helyeket elsősorban ezen a világbajnokságon lehet megszerezni. Ezenkívül Kárász Anna elveszítette az esélyét, hogy hazai pályán érmes vagy bajnok legyen, neki jó eséllyel be is fejeződött a vb. Egy elméleti esély még van, ha a négyesből kiesik valaki, de ennek igen csekély a valószínűsége.

Kárásznak a legnehezebb lelkileg a helyzete, mert míg Kozáknak ott az egyes, neki jó eséllyel így fejeződik be a vb, amire egész évben nagy erőkkel készült. Ebben az interjúban arról beszélt, hogyan.

Az olimpiai kvóták azért különösen fontosak, mert jövőre a sportág történetében először párosban akár két magyar egység is ott lehet a tokiói döntőben. A szakág erejét ismerve, akár a dobogón is lehet két magyar páros, ami történelmi tett lenne.

Így viszont azért kell szurkolni, hogy a négyes mellett Kozák Danuta valamint Lucz Dóra is olimpiai indulási jogot szerez egyesben – előbbi ötszázon, utóbbi kétszázon -, mert akkor hat hellyel lehet gazdálkodni jövőre Japánban, amiből könnyebben összerakható az olimpiai csapat.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Kozák Danuta (b) és Kárász Anna (j2) a női kajak párosok 500 méteres versenyének előfutamában a szegedi kajak-kenu világbajnokságon 2019. augusztus 22-én.

Mi történhetett?

Erre a kérdésre keresi mindenki a választ, mert ha egyszer már lemérték a hajót, és akkor megfelelő súlyt nyomott, utána valahogy mégis eltűnt 75 deka.

Ahogy vízre mennek a versenyzők, van még egy mérleg a parton. Fokozza a rejtélyt, ha akkor is lemérték a hajót, miután már kihozták már a csónakházból.

Magyarázat lehet a kiszáradás, erre az olimpiai bajnok Kőbán Rita már utalt is. Az ő praxisában előfordult már, hogy 60 deka mínuszt okozott a kiszáradás. A hajót ugyanis préselt elemekből készítik, és ha ezek közül elpárolog a nedvesség - a meleg és a szél hatására -, akkor óhatatlan a súlyveszteség.

Nincs kimondva az, hogy egy versenyen mindenképpen az edzőnek kell a hajót mérlegre tennie. A versenyzők is mérlegre tehetik, amikor csak akarják. Általában viszont a szakemberek szokták, de mivel itt a pálya mellett, bárki meggyőződhet arról, milyen a hajója. Úgy tudjuk, szerdán nem eveztek együtt.

Arra a következtetésre jutottunk az általunk megkérdezett szakemberekkel, hogy közvetlenül a verseny előtt fontos egy utolsó – vagy utolsó utáni - csekkolás, nehogy hasonló banális ok miatt ne folytathassák a versenyt.

Az nem lehet kérdés, hogy nagyon sokkal nem lehet nagyobb súlyú a hajó, mint az előírt 18 kiló, mert az már érzékeny versenyhátrányt okoz. Ha a riválisoknak 500 vagy 1000 méteren 1 kilóval könnyebb hajót kell a célba terelni, az komoly előny.

Hazai pálya és diplomácia

A magyar szövetség (MKKSZ) kifejezetten nagy tekintélyű a nemzetközi testületekben (ICF), de azt nem lehetett elvárni, hogy egy ilyen esemény után azt mondják a versenybírók, miattatok becsukjuk a szemünket. Nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi, mert a versenyegyenlőség elve sérült volna. Ha a döntőre pályázó egységek között lett volna ilyen anomália, ők nem kaphatnának-e biztatást egy ilyen részrehajlástól.

A magyar hajót többször is lemérték a verseny után, azon a mérlegen is, ami a hivatalos, és a többszöri mérés ugyanazt a végeredményt mutatta. Vagyis nem a mérleg hibája miatt alakult ki ez a súly.

Felmerülhet persze az idegenkezűség is, akár egy összeesküvés is, de azt is ki lehet zárni egy gyors futam előtti biztonsági mérlegeléssel. Hacsak nem utána vettek ki belőle valamit, de ez már abszurd vádaskodás felé viheti el ezt az esetet.

Magyar esélyes persze még így is akad szép számmal, a női négyes és a női kenupár abszolút favorit, de a királyi számban Kopasz Bálint is a legjobb idővel jutott be az elődöntőbe. És persze Kozák Danuta is egyesben, aki már csak emiatt is kettőzött erővel készül.

(Borítókép: Kárász Anna (b4) és Kozák Danuta (b) a női kajak párosok 500 méteres versenyének előfutamában a szegedi kajak-kenu világbajnokságon 2019. augusztus 22-én. - fotó: Kovács Tamás / MTI)