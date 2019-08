Világbajnok a női kajakpáros 1000 méteren a szegedi vb-n

Pénteken csak nem olimpiai számokban rendeztek döntőket Szegeden, a kajak-kenu-világbajnokságon.

Női K-2 1000 m:

világbajnok lett a Hagymási Réka, Medveczky Erika páros. Már a starttól vezetett, féltávra már hajóhossznyira növelte az előnyt, ezt tartotta is a célig.

A németeket és a mexikóiak verték simán.

Női K-2 200 m: nap első döntőjében összejött az érem, kajak 200 méteren, párosban harmadik lett a Lucz Anna, Kiss Blanka kettős. A fehérorosz egység nyert, a magyarok épp csak lemaradtak az ezüstről.

Férfi C-2 200 m: a Korisánszky Dávid, Mike Róbert kenukettős 8. lett. A spanyolok győztek.

Női C-1 500 m: női kajakban a magyar Bragato Giada indult, ötödik lett. Fehérorosz arany, orosz ezüst és ukrán bronz volt a vége.

Férfi K-1 500 m: Dombvári Bence, aki doppingeltiltása után most tért vissza, ötödikként ért be. Jól feljött a táv kétharmadánál, de az ellenfelek is tudtak erősíteni. A német, a fehérorosz, az orosz és az ausztrál induló verte meg.

Férfi C-2 500 m: Hajdu Jonatán és Fekete Ádám remekül ment a kenu ketteseknél, a kínai hajó mögött második lett a magyar. Fél hajóhosszal maradtak le az aranyról.

Férfi K-4 1000 m: a kajaknégyesben Erdőssy Csaba, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Kós Benedek végig harcban volt az éremért, végül a negyedik hely jött össze. A németek nyertek.

Szombaton és vasárnap jönnek az olimpiai számok döntői, sok magyar aranyeséllyel.