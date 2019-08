22 éve várt aranyérem a vb-n, a kajakos Kopasz Bálint nyerte

A szegedi kajak-kenu világbajnokság szombati versenynapján megszületett az eddigi legértékesebb magyar aranyérem.

A férfi kajak 1000 méteres távon, olimpiai számban a 22 éves Kopasz Bálint élete legnagyobb sikerét érte el.

Eddig még nem volt felnőtt vb-ről érme, most rögtön a dobogó tetejére léphet.

Kopasz a hetes pályán versenyzett, miután a portugál címvédő Pimentával került azonos elődöntőbe, de csak tisztesen méregették egymást, egy kicsit spóroltak is a hajrában a döntőre. Akkor Pimenta nyert, ezért kapta a négyes pályát.

250-nél Fernando Pimenta, a cseh Josef Dostal (2014 világbajnoka) és Kopasz Bálint volt a sorrend.

Féltávig nem volt változás, és akkor már érezni lehetett, hogy ők hárman lesznek a dobogón, más nem szólhat bele a versenyükbe.

750-nél érezhetően megindult Kopasz, dinamikus maradt a mozgása, amikor a többiek már elmerevedtek. Húzásról húzásra növelte előnyét, égül egy teljes hajóval nyert, 1,3 másodpercet vert a cseh Dostalra.

Fantasztikus volt látni, hogy nem tudták vele tartani a lépést az utolsó métereken, a közönség is végig tombolt.

A győri színeket képviselő, algyői születésű versenyző idén az Európa Játékokat már megnyerte Minkszben ezen a távon.

Storcz Botond 1997-es vb-győzelme óta egyetlen érmet nyertünk ebben a számban, most összejött egy remek arany.

Kopaszt az édesanyja, Demeter Irén készítette fel a világ ellen, ebben a cikkben mutattuk be őket.

Kopasz szenvedélyes ásványgyűjtő, a smaragdot imádja, a vb után Ausztriába megy, hogy hobbijának hódoljon. Szegeden a tokiói olimpia egyik legfőbb aranyvárományosának lépett elő.

"Szembeszeles pálya volt, aminek annyira nem örültem, de mentálisan erősnek, profinak kell lenni. Nagyon jó formában éreztem magam már tegnap is, és szerencsére most is. Óriási boldogság, hogy a kedvenc pályámon nyerni tudtam.

A másik két rivális erősebb a rajtban, fizikálisan, ezért mentek el az elején. Az utolsó ötven méteren láttam, hogy tisztán vezetek, ezért ki is engedhettem.

750-ig hallottam a helyi műsorközlőt, utána viszont megszűnt a világ, csak magamra figyeltem. A célban viszont láttam a remek közönséget" - nyilatkozott boldogan a hazai szövetség Facebook oldalán.

Kiemelte azt is, sokat számított, hogy otthon a saját ágyában pihenhetett, és hogy édesanyja főztjét ehette.

Csipes Tamara a nőknél ugyanezen a távon nyerte a következő magyar aranyat. Az olimpiai bajnok kétséget sem hagyott afelől, hogy a mezőny felett van, végig vezetett, megszorítani sem tudták. A 30. születésnapjára ezt az aranyat viheti haza. Csipes tagja a női négyesnek is, amelyikkel majd vasárnap versenyez.

Csipest vastapssal és Halász Judit számával köszöntötték, miután a partra evezett. Nyolc éve ugyanitt lett világbajnok.

"Akkor nehezebb volt, most jobb formában érzem magam fizikálisan és mentálisan is. Akkor nem is nagyon volt kedvem ahhoz a számhoz, le voltam törve, most azonban úgy álltam oda, hogy ez egy kötelező győzelem. Nem akartam a véletlenre bízni, gyorsan előre mentem, a saját iramomban kajakoztam, de maradt még bennem. Olyan volt itt versenyezni, mint amikor egy világsztár egy főpróba után a koncerten kilép a színpadra, és ott van több ezer ember. Köszönöm a biztatást! A legfontosabb szám, az 500 négyes még hátravan.”

A nőknél 200 méteren Lucz Dóra a hatodik lett, amivel éppencsak lecsúszott az olimpiai kvótáról. Van még egy pótkvalifikációs lehetőség jövő tavasszal, akkor megszerezheti.

Az utolsó döntő a női páros 500 méter volt, amelyikből kizárták a Kárász-Kozák egységet még csütörtökön.

(Borítókép: A győztes Kopasz Bálint a férfi kajak egyesek 1000 méteres versenyének döntőjében a szegedi kajak-kenu világbajnokságon 2019. augusztus 24-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)