Három magyar arany nyitotta a maratoni kajak-kenu vb-t

A nyári Európa-bajnokság után a világbajnokságot is remek formában kezdték a magyar maratoni kajak-kenusok, akik a kínai Saohszingben rendezett verseny első napján hat érmet, közte három aranyat nyertek, Kiszli Vanda pedig történelmet is írt a vb-n.

Kiszli lett ugyanis a rövidkörös versenyszám első világbajnoka, ez ugyanis most mutatkozott be a vb-programban. A rövidkörös versenyben három kis kör és két futószakasz során összesen 3,6 kilométert kellett teljesíteniük a résztvevőknek. Kiszli nagy versenyben lett világbajnok, 1 másodperccel előzte csak a szerb színekben induló Bedőcs Krisztinát, míg a szám másik magyar indulója, Czéllai-Vörös Zsófia negyedik lett.

A vb első két számában kettős magyar siker született, előbb Rendessy Eszter nyert Csikós Zsóka előtt az ifjúsági kajakosoknál, majd ugyanebben a korosztályban, a fiú kenusoknál Horváth Benedek mintegy 40 másodperc előnnyel végzett az élen Kollár Kristóf előtt. Mindkét számban 18,3 kilométer volt a táv. A fiú kajakosoknál (22,1 km) Petró Vince harmadikként zárt.

Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség A vb-n történelmet író Kiszli Vanda

A női kenusoknál Kisbán Zsófia kiváló versenyzéssel második lett, írja a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) beszámolója alapján az MTI.

Az MKKSZ-től nyilatkozó Weisz Róbert szövetségi kapitány méltatta a kínai körülményeket, a szállással, az ételekkel és a pályával is meg vannak elégedve, igaz, utóbbi kicsit nehéz, mert háromféle kör van egy számban, ezt nem egyszerű betanulni, de szerencsére eddig egyetlen magyar sem hibázott.

Mitől lesz maratoni egy kajak-kenu verseny?

A maratonversenyeken az indulók egy előre kijelölt, nem szabványpályán versenyeznek, amin járhatatlan akadályok is elállhatják az útjukat. Ezt az akadályt megkerülhetik, átmehetnek fölötte, vagy akár a vízet elhagyva is túljuthatnak rajta szükség esetén. A verseny alatt az evezős szakaszokat futó részek is váltják, ekkor a versenyzőknek a hajójukat és lapátjaikat kézben kell vinniük.