Négy magyar arany a maratoni kajak-kenu vb második napján

Négy arany-, két ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a maratoni kajak-kenu világbajnokság második napján a kínai Saohszingben, írja az MTI.



Pénteken, amikor nem rendeztek a felnőttek számára versenyt, az ifjúságiaknál a kajakos lányok között párosban a Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter egység győzött - utóbbinak az egyes után ez már a második aranyérme volt a vb-n -, míg az ezüstérmet a Csonka Eszter, Csengeri Evelin duó szerezte meg.

Ugyanebben a korosztályban és versenyszámban, de a fiúknál Őry Zsombor és Erdélyi Tamás ért elsőként a célba, míg a kenu párosoknál Horváth Benedek és Nagy Olivér lett világbajnok. Horváthnak szintén ez volt a második vb-aranya Kínában.

A pénteki negyedik magyar vb-címet az U23-asoknál szerezte Katona Lili kajak egyesben.

További három magyar érem született még a második napon: Molnár Csenge (C-1 ifi) ezüst-, Laczó Dániel (C-1 U23) és Györgyjakab Máté (K-1 U23) pedig bronzérmes lett.

A csütörtöki nyitányon három arany, három ezüst és egy bronz volt a magyar termés.



Mitől lesz maratoni egy kajak-kenu verseny?

A maratonversenyeken az indulók egy előre kijelölt, nem szabványpályán versenyeznek, amin járhatatlan akadályok is elállhatják az útjukat. Ezt az akadályt megkerülhetik, átmehetnek fölötte, vagy akár a vízet elhagyva is túljuthatnak rajta szükség esetén. A verseny alatt az evezős szakaszokat futó részek is váltják, ekkor a versenyzőknek a hajójukat és lapátjaikat kézben kell vinniük.