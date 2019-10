Csay Renáta legenda lett, 20. vb-aranyát nyerte maratoni kajak-kenuban

A magyar küldöttség kilenc arany-, hét ezüst- és öt bronzéremmel zárta a kínai Saohszingben rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságot, jelenti az MTI a versenyről-

A női kajak párosok vasárnapi versenyében a Czéllai-Vörös Zsófia, Csay Renáta kettős megvédte címét, mivel az elejétől kezdve komoly tempót diktált, majd a hajrája is tökéletesre sikerült. Csay Renátának ez volt a huszadik vb-aranya, az elsőt húsz évvel ezelőtt, 1999-ben Győrben nyerte.

Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztem a huszadik világbajnoki címemet, hittem benne, hogy sikerülni fog. Szeretek kajakozni, azt hiszem, ennyi a titkom. Szeretnék jövőre is ott lenni a világbajnokságon

– nyilatkozta minden idők legeredményesebb maratoni kajakozója.

Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Csay Renáta és Czéllai-Vörös Zsófia a címvédés után

A férfi kajak párosok mezőnyében a Boros Adriás, Máthé Krisztián egység ezüstérmet nyert, a kenu párosoknál pedig Laczó Dániel és Nagy Gergely a harmadik helyen ért célba.

A magyar csapat megkapta a legeredményesebb nemzetnek járó díjat, ugyanis 21 érmével több mint kétszer annyi dobogós helyet gyűjtött, mint a második helyezett.

Mitől lesz maratoni egy kajak-kenu verseny?

A maratonversenyeken az indulók egy előre kijelölt, nem szabványpályán versenyeznek, amin járhatatlan akadályok is elállhatják az útjukat. Ezt az akadályt megkerülhetik, átmehetnek fölötte, vagy akár a vizet elhagyva is túljuthatnak rajta szükség esetén. A verseny alatt az evezős szakaszokat futó részek is váltják, ekkor a versenyzőknek a hajójukat és lapátjaikat kézben kell vinniük.