Megható üzenetben búcsúzott Wichmanntól az olimpiák legeredményesebb kenusa

A 9-szeres világbajnok kenus betegsége mellett a két fájdalmas olimpiai döntőről is beszélt.

Megható üzenettel vett búcsút a február 12-én, szerdán meghalt kilencszeres világbajnok kenustól, Wichmann Tamástól egykori riválisa és barátja, a román Ivan Patzaichin.

Olyan versenytársam volt, aki értékesebb sportolóvá tett, de főleg olyan társ volt, aki bölcsebb emberré tett. Nyugodjék békében!

– idézte a román kenulegenda üzenetét az MTI. Patzaichin, aki négy olimpiai aranyával és három ezüstérmével az olimpiák legeredményesebb kenusa, azt is írta, örökre szóló barátság kötötte a természet erejével megáldott Wichmann Tamáshoz.

Patzaichin pár nappal korábban is nyilvános üzenetben köszöntötte fel Wichmann Tamást a 72. születésnapján, és a köszöntéshez csatolta azt a kisfilmet, amelyik tavaly novemberben Bukarestben készült az ő hetvenedik születésnapján. Miután a rendezvényen levetítették Wichmann Tamás videóüzenetét, a magyar kenus meglepetésre személyesen is megjelent az ünnepelt mellett, és köszöntésére elénekelte Louis Armstrong What a wonderful world című dalát. Patzaichin és Wichmann többször vállalt közös szereplést az elmúlt években a Budapesti Román Kulturális Intézet, illetve a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet szervezésében.

Wichmann Tamás hosszan tartó, súlyos betegség után halt meg szerdán este. A háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenus az 1970-es évek Magyarországának egyik legnépszerűbb sportolója volt.