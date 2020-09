Lehengerlő siker a jövő bajnokaitól: 109 magyar érem Szegeden

Igazán eredményesen zárult vasárnap az idei év egyetlen korosztályos kajak-kenuversenye, az ORV, hiszen a magyar fiatalok 109 érmet – közte 42 aranyat – gyűjtöttek össze. A szegedi Maty-éren megrendezett eseményen toronymagasan a magyar csapat számított esélyesnek. Bár a megszokottnál kevesebb nemzet állt rajthoz, a hangulatra és a futamokra nem lehetett panasz – számolt be róla a honi szövetség honlapja. Szerencsére az időre sem, végig húsz fok felett maradt a hőmérséklet.

A járványhelyzet miatt egy korosztályos versenyt sem rendeztek meg ebben az évben, ezért hatalmas jelentőséggel bírt a szegedi Olimpiai Reménységek Versenye. Nem véletlen, hogy Magyarország minden idők legnagyobb létszámú küldöttségével indult a Maty-éren. Jelentős újításnak számított, hogy idén először az utolsó éves ifiknek, vagyis a 18 éveseknek is rendeztek futamokat. Ez zárta a hosszú hétvégét, amit stílszerűen kettős magyar siker koronázott. A

Csorba Zsófia Katalin, Seres Fanni Barbara páros mögött, Győri Ivett Julianna ésGyőri Grétavégzett a második helyen – írja a kajakkenusport.hu. Előtte még az U18-ban ifjúsági olimpiai bajnok Rendessy Eszter visszavágott Kőhalmi Emesének, a magyar bajnokság K-1000 méteren elszenvedett veresége miatt. Összességében a tiszaújvárosi Máró Anna lett az ORV legeredményesebb versenyzője, ő három aranyérmet és egy ezüstöt szerzett.

Elég hosszú hetet zártam most, úgyhogy elégedett vagyok az eredményeimmel. Nehezebb volt ez az év, mint a többi, mivel a vírushelyzet miatt magyar bajnokságot is később rendezték, így kevesebb időm volt felkészülni az ORV-re

– nyilatkozta Máró a magyar szövetség honlapján.

Természetesen nagyon boldog vagyok és köszönet a versenyzőknek, edzőknek a jó szereplésért, illetve felkészülésért. Nyilván a szervezők is elismerést érdemelnek, mert a mai helyzetben nem volt egyszerű lebonyolítani ezt az eseményt, pláne ilyen magas színvonalon – dicsekedett Makrai Csaba szövetségi kapitány az utánpótlássport.hu-nak. – Semmilyen nemzetközi megméretés nem volt az idén, és ez, ha nem is értelmetlenné tette, de befolyásolta a versenyzők felkészülését. Mindenki nagyon boldog, a nemzetközi szövetség is, mert ez volt az egyetlen utánpótlásesemény, amit az idén az elejétől a végéig be lehetett fejezni.