Két vk-arany és hat érem kajak-kenuban szombaton

Az első döntős napon 11 finálé szerepelt a programban, ezek közül nyolcban volt magyar hajó.

Kezdésként a sprinterek versenyeit lehetett végigizgulni, és ez a férfi kajakosok futamára különösen igaz volt, mert a kilenc sportoló – köztük Tótka Sándor – óriási csatát vívott egymással. A célba szinte egyszerre ért négy kajakos, akik közül végül az olimpiai és világbajnoki címvédő brit Liam Heath került ki győztesen, de az újpesti Tótka mindössze három századmásodperccel szorult a szigetországi klasszis mögé. Az első négy kilenc századon belül ért célba. A nők hasonló számában Kiss Blanka ötödik, Kárász Anna pedig hatodik lett.

Kemény futam volt. Én nem foglalkoztam a riválisokkal, csak saját magamra összpontosítottam, a célban sem tudtam, mi az eredmény. Nagyon örülök az ezüstéremnek, jó visszajelzés ez a munkánkról, hogy jó az irány. Bízom magamban és az edzőmben is, és remélem, úgy fognak állni a csillagok, hogy méltó legyek az olimpiai szereplésre. Az egyesre 2014 óta nem készültem annyit, és annyira tudatosan, mint most, a négyes volt a prioritás. A lényeg két hét múlva kezdődik

– utalt a május végi, hazai ötkarikás válogatóra Tótka Sándor.

A folytatásban a férfi kajak egyesek 1000 méteres döntőjében ott volt az előző három világbajnokság győztese, a cseh Josef Dostál, a portugál Fernando Pimenta és Kopasz Bálint, valamint a németek feltörekvő csillaga, Jacob Schopf – a magyar versenyző nemhiába jellemezte előzetesen „brutál erősnek” a mezőnyt. A várakozásoknak megfelelően e négyes különcsatáját hozta a futam, felváltva vezettek, majd a hajrát is bírták mindannyian, de a legjobban a 21 éves Schopf, aki ezzel pályafutása első nagy nemzetközi sikerét aratta egyesben. A győriek klasszisa, Kopasz ezúttal lemaradt a dobogóról, negyedikként zárt.

Jó formában éreztem magam a bemelegítésnél, egyszerűen azt történt, hogy az ellenfeleim nagyon jól felkészültek. Ennyire erős utazósebességet nem szoktak produkálni a rajttól végig, én pedig nem akartam lemaradni. A végén ugyan indítottam, de a többiek is bírták, egyszerűen ők most jobb formában voltak. Nem vagyok elégedett ezzel a helyezéssel, de most ennyire voltam képes