Bárki indulhat a Lupa-tavi a SUP-világkupán!

Idén ismét itt az esély, hogy bárki kipróbálja magát egy nemzetközi SUP-versenyen – számolt be róla a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. Június közepén a Lupa-tavon lesz az ICF SUP World Cup, amelyen a felfújható deszkások versenyszámába ezúttal is várják az amatőrök jelentkezését.

A 2021-es balatonfüredi SUP-verseny a szakág első olyan világbajnoksága volt, amelyen bárki megmérethette magát. A felfújható deszkások nyílt versenyében közel 170-en álltak rajthoz, köztük profik, Balaton-átevezők és lelkes amatőrök is.

A tavalyi világbajnokságot a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) minden idők legjobb SUP-eseményének nevezte, ami óriási megtiszteltetés számunkra – mondta Schmidt Gábor, az Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke. – Úgy gondolom, sikerült növelnünk a szakág népszerűségét, aminek köszönhetően egyre többen állnak deszkára hazánk egyedülálló vízfelületein és a világ számos más pontján is.

Hogy ki mennyit fejlődött a vb óta, idén nyáron kiderülhet. Június 17. és 19. között ICF SUP World Cup, azaz SUP-világkupa helyszíne lesz a Lupa-tó, amelyre a szakág legnagyobb sztárjai mellett ezúttal is várják az amatőröket, hobbideszkásokat is.

Ez egy újabb nagy lehetőség mindenki számára, hogy megtapasztalja, milyen egy igazi nemzetközi versenyen főszereplővé válni – mondta Berényi Péter, az MKKSZ szervezési és marketingigazgatója. – A felfújható deszkás kategóriába ezúttal is várjuk a hazai SUP-közösség népes táborát. Fontos, hogy ahogy a profik esetében, úgy ebben a számban is az ICF szabályai lesznek érvényben. A világbajnokságon már megtapasztaltuk, hogy a SUP-eseményeknek milyen fantasztikus hangulatuk van, emellett a Lupa-tó is varázslatos, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a szurkolókat, barátokat, hozzátartozókat, sportkedvelőket is júniusban.

Merev deszkán ezúttal is sprint-, hosszútáv-, valamint technikai versenyszámban szurkolhatnak a profiknak a kilátogatók.

A mindenki számára elérhető felfújható deszkás kategória nevezéséről, feltételeiről és a világkupával kapcsolatos egyéb információkról hamarosan részletes tájékoztatást adnak.

