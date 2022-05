Az ezer méter legjobbjai uralták az ötszázat is

Véget ért az első világbajnoki válogató a Maty-éren. Vasárnap olimpiai számban már nem rendeztek döntőt, izgalmakból azonban így sem volt hiány. Kopasz Bálint és Adolf Balázs az ezer egyes után ötszázon is győzött, ahogy Bragato Giada is. Női K-2 200-on a vb-ezüstérmes Kiss Blanka, Lucz Anna-kettős nyert, kajak ezer egyesben Pupp Noémi, párosban a Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter-egység volt a legjobb. A válogatót ezúttal is az ötezer méteres döntők zárták – összegzett a Magyar Kajak-kenu Szövetség a vasárnapi beszámolójában.

A zárónap első döntőjét délelőtt női kajak egyes ezer méteren rendezték. A számot simán nyerte Pupp Noémi, aki az ötszáz egyesben elért második, valamint a párosban szerzett harmadik helye után, egy arannyal tette teljessé hétvégi éremkollekcióját.

„Szerintem egy nagyon jó pályát tudtam jönni, próbáltam kizárni azt, hogy az időjárási körülmények nem nekem kedveznek, és hát a többieknek is ilyen időben kellett kajakozni. – kezdte értékelését Pupp Noémi. – Összességében az egész hétvégi teljesítményemmel elégedett vagyok. Nyilván nálam is az ötszáz egyes élvez prioritást, mivel egyrészt ez egy presztízs, másrészt a négyes miatt is fontos.”

A szombati ötszáz páros után, vasárnap kétszázon sem lehetett utolérni a Kiss Blanka, Lucz Anna-kettőst. Az egység tavaly ebben a számban világbajnoki ezüstérmes lett, most hazai vizeken esélyeshez méltó győzelmet arattak.

„Elég nehéz volt, nem voltak túl ideálisak a körülmények. – mondta Kiss Blanka. - Szeles volt a pálya, a végén szét is estünk miatta, de szerencsére egyben beértünk. Egy kevésbé jó rajt után, egy jó utazóval, és egy szintén kevésbé jó befejezéssel nyertünk. Tudunk ennél jobban is rajtolni, de még csiszoljuk a technikánkat.”

Lucz Anna kiváló hétvégét zárt a Maty-éren, hiszen a páros előtt nem sokkal egyesben is győzött ezen a távon, így mindent összevetve három arany-és egy bronzéremmel mehet haza a szegedi válogatóról.

„Ez még csak az első válogató volt, nem merem beleélni magam semmibe, ha egy hónap múlva is ugyanilyen jól megy akkor majd nagyon örülni fogok. Mindenesetre ez a hétvége nagy motivációt ad a következő egy hónapra. A legbüszkébb az ötszáz páros győzelmünkre vagyok.” – összegezte az elmúlt három napot Lucz Anna.

K-2 1000 méteren a Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter-kettős győzött. A fiatal egység szombaton ötödik lett ötszázon, ez az eredmény viszont most kárpótolta őket.

„A pályánk szerintem nem sikerült a legjobban. – nyilatkozta Kőhalmi Emese. - A hátszelet is meg kellett szoknunk az elején. Mentünk már jobban, de örülünk, hogy nyertünk.”

Rendessy Eszter az ötszáz egyes után a második aranyérmét szerezte a válogatón, de azért van hiányérzete.

„Összességében jó hétvégém volt, az ötszáz páros miatt van egy pici hiányérzetem, de remélem tudunk még ebben is javulni.”

Bragato Giada azonban maximálisan elégedett lehet az elmúlt három napban elért eredményeivel. A kétszáz és az ötszáz páros, valamint az ezer egyes után, vasárnap ötszáz egyesben is mindenkit maga mögé utasított.

„Nagyon nagy köszönöttel tartozom az edzőmnek, Krucsai Józsefnek, aki remek munkát végez. – kezdte Bragato Giada. - Egy kisebb betegséggel küzdök már egy hete, ebben biztos közrejátszik az időjárás is. A páros volt a legfőbb számom, a többi igazából az U23-as vb miatt fontos. Ma az ötszáz jobban fájt, mint tegnap az ezer, a rajt pillanatában még nem hittem, hogy nyerhetek. Nagy csatákra számítok majd Szolnokon is, de hatalmas löketet ad, hogy Virágékat kétszázon és ötszázon is legyőztük, viszont a következő válogató sokkal keményebb lesz.”

Bár a férfi K-1 500 méter nincs benne az olimpiai programban, a négyes szempontjából mégis fontos, így nem meglepő, hogy ebben a számban gyűlt össze a válogató legnépesebb mezőnye, hét előfutamot is rendeztek. A döntőt végül Kopasz Bálint nyerte 1:35.864-es idővel, megelőzve Varga Ádámot és Balogh Gergelyt.

„Nagyon jó időt eveztem, igaz ennél egyszer már sikerült jobbat is” – mondta a futam után Kopasz Bálint.

Ezek a nagy hullámok az alkaromat nagyon elkötötték, és jobban kedveztek a savképződésnek is. Egyébként sem voltam a legjobb formámban, a korábbi sérülésem és betegségem miatt. A második válogatón szeretnék ennél jobban teljesíteni

– tette hozzá az olimpiai bajnok, aki ezután kitért az idei terveire is.

„Megmondom őszintén, a négyest nem tervezem, minél több versenyen részt akarok venni, ezért indultam most K-1 500 méteren, illetve azért, mert a párossal számolok, és valakivel majd indulni fogok Szolnokon. Idén azonban a K-1 1000 méterre fókuszálok a legjobban, hogy kijussak az Eb-re és a vb-re.”

Kenu egyes ötszázon Adolf Balázs a berúgásnál előzte meg az addig valamivel előtte haladó Fejes Dánielt. A világbajnok Adolf ezután az ötezer métert is megnyerte társa előtt, így négy arannyal zárta a hétvégét.

Nagyon örülök, hogy ilyen jó formát tudtam hozni akár egyesben akár párosban, de még nem hihetem el, hogy ott a helyem a csapatban, ugyanúgy dolgozok tovább, mint eddig. Örülök Dani szereplésének is, ez tényleg mutatja, hogy valamit a felkészülésben nagyon eltaláltunk. Egész télen és tavasszal együtt készültünk, ugyanazt a munkát végeztük, jó úton járunk

– összegzett Adolf Balázs.

Ha pedig már ötezer méter; a válogató zárószámaira alaposan lehűlt az időjárás, és a szél sem csendesedett. Kajakban a nőknél a szám 2021-es világbajnoka, Kőhalmi Emese győzött. A férfiaknál az újdonsült Világjátékok-résztvevő Noé Bálint nyert.

„Nehéz volt ilyen körülmények között ez az ötezer méter. Mindig fáj, de most az ötszáz egyes döntője után különösen. – mondta a szám világ-és Európa-bajnoka. - Szerintem egyikünk sem volt friss, talán ennek is köszönhető, hogy kicsit óvatosabb volt az iram. Figyelni kellett a fordulóknál egymásra és a bójákra is. Technikás pálya volt, és jól be kellett osztani az erőt. Jó hétvégét zártam, annak pedig különösen örülök, hogy a Világjátékok után ötezer méteren is eddig én állok jobban.”

A szegedi válogatót a női kenusok ötezer méteres versenye zárta, amelyet Balla Virág nyert meg.

A második világbajnoki válogatót június 24-26. között Szolnokon rendezik.

(Borítókép: Szalmás Péter / MKKSZ)