A végén jött a dráma, lenyúlták a német aranyat a Lupa-tavon

Pénteken a maratoni távval vette kezdetét a magyarországi világkupa, a kilenc kilométeres viadalon az Új-Kaledónia zászlaja alatt versenyző Noic Garioud az utolsó körben döntött az ausztrál Kaelan Lockhart elleni párbajban.

A tegnap bronzérmesként záró bolgár Andrej Kraitor a 200 méteres sprintszám előcsatározásai során remek formát mutatott, egyetlen versenyzőként kétszer is be tudott menni egy perc alá, a fináléba a pénteki két legjobb ugyancsak bekerült az A döntőbe (Garioud konkrétan nagyjából 100 métereket húzott meg, onnantól csorgott a célig), ahogyan egyedüli magyarként Márton Károly is.

A nyitányon legjobbként végző Kövér Márton pechje a sokkal erősebb első futamba sorolás volt, hiába ment 1:03,47-et, ezzel az első elődöntő ötödik helyén zárt, és hiába volt ennél csak két gyorsabb a második futamban, végül lemaradt a fináléról.

Felfújható deszkások

A délutáni program a felfújható deszkások versenyével indult, a nyílt versenyen még az is kipróbálhatta magát, aki a péntek esti buliból szombat reggelre a Lupára kivetődve észlelte, hogy van erre lehetőség, ennek megfelelően ezért szakadozott szét a mezőny szépen a három kilométeres versenyen (olyan is akadt, aki ma először állt SUP-ra!).

17 Kövér Márton Galéria: ICF SUP-világkupa (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Az kevéssé jelentett meglepetést, hogy Kövér Márton már a rajt után igyekezett az élre állni, örökös bajnok maratoni kenusunk pedig meggyőző versenyzéssel magabiztosan nyerte meg a viadalt.

Ilyen a versenyzés, lett egy nagyon erős középfutam, és igazából egy könnyebb, én pedig a nagyon erősbe kerültem, ahová ráadásul utólag besoroltak egy esélyes srácot, akinek eltört a lapátja, így nem is csak nyolcan indultunk, mint mindenhol máshol, hanem kilencen, akár még az is jogos lehetett volna, hogy akkor tőlünk egy emberrel több jusson a döntőbe, aki én lettem volna – mondta nevetve Kövér Márton. – Jó lett volna továbbjutni, itt is megküzdöttem volna a legjobb magyar címéért, de ez most nem adatott meg. Annyi vigasz, hogy idővel eddig én vagyok a legjobb.

A felfújható deszkások három kilométeres versenye után még várt rá feladat, hiszen a B döntőben az volt számára a cél, hogy első magyarként érjen be, hiszen az első két pozícióban záró honfitársunk kvalifikálhatta magát a lengyelországi világbajnokságra. Adta magát a kérdés, hogy ez a három kilométer mennyire fárasztotta ki a sprint zárása előtt.

Engem leginkább ezek a 200 méterek fárasztanak, maratoni versenyzőként a hosszú távot bírom, elmegyek akár 30 kilométert is, de ezek a sprintek többet kivesznek belőlem. Nem szoktam ilyen terheléseket végezni, ezek a 200-ak jobban fárasztanak

– tette hozzá Kövér Márton.

A hölgyek mezőnyében Dobi Etelka ugyancsak meggyőző előnnyel ért elsőként a célba, itt a legjobb nem magyarként záró versenyző a szlovén Isabel Petronio végzett, ő a negyedik lett.

SUP-VILÁGKUPA

FELFÚJHATÓ DESZKA (3 km)

FÉRFIAK

Kövér Márton 19:44,55 perc Szabó Zénó Attila 20:32,73 Zöllner Viktor 21.09,34

NŐK

Dobi Etelka 24:15,56 Ebenspanger Dóra 24:40,46 Gonda Helga 25:27,79

17 Dobi Etelka Galéria: ICF SUP-világkupa (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

A sprintverseny

A nap zárásaként jöttek a sprintszámok A–C döntői a két nem versenyében, a végére hagyva a legnagyobb izgalmakat.

A B-ben a rosszul rajtoló Kövér Márton lett végül a legjobb magyar, így kiharcolta a világbajnoki részvételt.

Az A-ban a várakozásoknak megfelelően Noic Garioud és Andrej Kraitor csatázott óriásit, végül Új-Kaledónia versenyzője nyert újabb aranyat.

Az igazi dráma a végére maradt, a hölgyek befutójánál ugyanis úgy festett, hogy a német Hannah Leni Krah ünnepelhet, de végül a tegnap is aranyérmes olasz Caterina Stenta a befutónál lehajrázta, és két századdal megelőzte.

SPRINT (200 m)

FÉRFIAK

1. Noic Garioud (Új-Kaledónia) 54,50

2. Andrej Kraitor (Bulgária) 55,72

3. Trevor Tunnington (Új-Zéland) 1:00,67

...7. Márton Károly 1:10,09

NŐK

1. Caterina Stenta (Olaszország) 1:12,07

2. Hannah Leni Krah (Németország) 1:12,09

3. Iva Dundová (Csehország) 1:14,70

...6. Slekta Réka 1:19,77

...8. Rasztotzky Eszter 1:28,17

17 Andrej Kraitor (Bulgária), Noic Garioud (Új-Kaledónia) és Trevor Tunnington (Új-Zéland) Galéria: ICF SUP-világkupa (Fotó: Borbély László / Index)

A további menetrend

A technikai kategóriában vasárnap 10 órától kezdődnek az előfutamok, 13 óra 30 perckor a női és férfidöntőkkel, majd az azt követő eredményhirdetéssel zárul a magyarországi világkupa.

(Borítókép: Hannah Leni Krah és Caterina Stenta. Fotó: Papajcsik Péter / Index)