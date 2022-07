Aki a vizet és a sportot szereti, ezt a versenyt nem hagyhatja ki!

Idén már a hatodik alkalommal rendezik meg a Balaton átevezését, amelyet 2021-hez hasonlóan Zamárdiból indítanak a rendezők. Magyarország legnagyobb átevezős versenyén tavaly 4200-an teljesítették a nyolc kilométeres távot, július 30-án most még ennél is nagyobb létszám jöhet össze.

A Hervis Balaton-átevezés ezúttal már kétnapos rendezvény lesz, amelyen nem csupán az evezés szerelmesei találhatnak magukat kikapcsolódást, de erről majd később.

„Egy évvel ezelőtt azt jósoltam, hogy ez egy sikeres rendezvény lesz Zamárdiban, bejött – kezdte Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere a keddi sajtótájékoztatón. – Nemcsak sikeres rendezvényről beszélhetünk, hiszen létszámcsúcsot döntött az esemény, ami csak növekedni fog, hanem egy kedvelt sportesemény is lett. Zamárdi befogadta ezt a versenyt, én megszerettem. Az északi partról sem kaptunk fenyegetéseket, ellentétben más jellegű rendezvényünkkel. Ma 10 órakor visszavettük a partot, szívből és nagy örömmel adom át ennek a sportrendezvénynek, hiszen ezen a szakaszon ez lesz a következő nagy esemény. Két év csendes Zamárdi után most egy kicsit hangosabbak voltunk, de ez most egy kulturált, igényes vendégkörű rendezvény lesz, ami miatt aligha érkezik panasz. Másodszor lesz nálunk ez az esemény, kicsit sűrű lesz a hétvégénk, hiszen a nagy rendezvényeken kívül is telített a programunk, most is lesz ZamJam, ami a sportolóknak is szórakozást biztosít a délelőtti evezés után. Nagy szeretettel várunk mindenkit az immár kétnapos rendezvényen. Tavaly úgy álltunk neki a szervezésnek, hogy szeretnénk az eseményt bővíteni a parton különböző sporteseményekkel, ez idén már meg fog valósulni.”

A szót Berényi Péter, a Magyar Kajak-kenu Szövetség szervezési és marketingigazgatója vette át, aki a rendezvény nagykorúvá éréséről beszélt.

„Az idei átevezés olyan, mint egy érettségi vagy egy diplomaosztó, a rendezvény felnőtt. 2018-ban még mi is csak tanultuk a szabadidős sportág műfaját, hogyan érjük el az embereket, hogyan mutassuk meg, hogy ez jó lehet. Tavaly rekordlétszámmal mentünk, többek között ezért vittük át Zamárdiba az eseményt. Akkor 4200-an indultak, de több mint 10 ezren voltak ott a versenynapon. Anno azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk egy olyan sporteseményt, ami bekerül a vizet és a sportot szeretők naptárába, közös ünnepe lesz az embereknek. Az idei év ezt bebizonyította” – mondta Berényi Péter, kiemelve:

Közel 3000 nevezésünk van már most, az emberek naptárába beíródott a rendezvény. Mindenki, aki a természetet és a vizet kedveli, igyekszik ott lenni. Idén már kétnapos a viadal, pénteken parti és vízi programokat rendezünk, szombat délutánig tart a rendezvény. Remek közösség jelent meg a zamárdi parton, célunk az volt, hogy mindenki jól érezze magát egy napig, most pedig már, hogy mindkét napon.

Köszönetet mondtak természetesen a támogatóknak is, a Hervis névadóként hároméves megállapodást kötött a szervezőkkel.

A sportszergyártó részéről Dalnoki Balázs ügyvezető igazgató beszélt a szerepvállalásról.

„A magyarok nagyon erősek a vízi sportokban, érezzük ezt az áruházainkban is, ahol egyre nagyobb teret nyernek a vízi sportok, például a SUP-ok. Gondolkodtunk, hogyan lehet népszerűsíteni a sportot, hogy minél többen szabadidőben is tudják űzni. Évről évre nívósabb rendezvény, mi magasra tettük a lécet azzal, hogy névadó szponzorok lettünk, mindent megadunk azért, hogy az idei legyen az eddigi legjobb, és a következő három évben is egyre jobb legyen a viadal. A nyolc kilométer leevezése igazi sportteljesítmény, de célunk, hogy a verseny közösségi élmény is legyen. Lesz minifoci, dartsfoci, kosárlabda, falmászás, hogy mindenki élvezze ezt a két napot. Felállítunk egy nyári koripályát, ami a vizes sportoktól eltávolodik, de a megjelenőknek nagy sportélményt jelenthet” – mondta Dalnoki, aki kérést intézett az emberekhez.

Minél több ember jelentkezzen, minél többen vegyenek részt, legyen közösségi élmény ez a két nap, élvezze mindenki a sportot és a vizet!

A sajtótájékoztató zárásaként a kajak-kenu sport kiválóságai pattantak hajókba, Csipes Tamara, Dombi Rudolf, Storcz Botond és Tóth Dávid kettesekbe, Boros Gergely pedig négyest irányított.

A július 30-i eseményre itt lehet jelentkezni, de csak bátorítani tudunk mindenkit, hogy már péntek reggelre menjenek Zamárdiba, hiszen számos programmal feltöltődve várhatják a másnapi viadalt.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)