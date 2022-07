Hat olimpiai bajnokunkból csak egy indul a kanadai világbajnokságon

A szegedi és a szolnoki válogatókat követően kialakult az idei ICF gyorsasági és parakenu világbajnokságra utazó magyar kajak-kenu-válogatott összeállítása, amelyet kedden délben mutattak be a szövetség budapesti székháza melletti Stopper hajón.

A sportág idei legrangosabb versenyét a kanadai Halifaxben rendezik augusztus 3–7. között, a keret kihirdetése mellett a szövetség beszámolt a válogatott új szállítójával, az AutoWallis Csoporttal kötött hosszútávú együttműködésről is, amely 2024-ig tart.

„Az átlagosnál is hevesebben ver a szívem, a háromszoros olimpiai bajnok feleségem, Kovács Katalin révén szorosabb viszony fűz a sportághoz. Rengeteg viadalt szurkolhattam végig, a sok élménynek hála őszinte rajongója lettem a magyar sport zászlóshajójának” – mondta a keddi sajtóeseményen Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, kiemelve az olimpiai remekléseket.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány azzal kezdte a hirdetést, hogy a hat olimpiai bajnokunkból csak egy indul a világbajnokságon, méghozzá Kopasz Bálint.

Tótka Sándor Racicében koronavírus-fertőzést kapott, amiből a válogatóig nem tudott rendesen felépülni, az ő célja, hogy a kvótaszerző vb-ig tökéletes formába kerüljön

– mondta a Tokióban K1 200 méteren aranyérmes kajakozóval kapcsolatban a kapitány.

Hüttner Csaba elmondta, megváltozott az olimpiai program, és céljuk, hogy a 2024-es párizsi olimpián is legyen minden számban magyar induló.

A kapitány ezt követően bemutatta a kanadai viadalra utazók listáját:



Kajak szakág

férfiak

Csizmadia Kolos (K1 200 méter, K4 500 m), Balogh Gergely (K1 500 m), Kopasz Bálint (K1 1000 m, K2 500 m), Noé Bálint (K1 5000 m, K2 1000 m), Nádas Bence (K2 500 m, K4 500 m), Kulifai Tamás (K2 1000 m), Kuli István (K4 500 m), Varga Ádám (K4 500 m), Kurucz Levente (K2 mix 500 m)

nők

Lucz Anna (K1 200 m, K2 200 m, K2 500 m), Rendessy Eszter (K1 500 m, K1 1000 m), Kőhalmi Emese (K1 5000 m, K4 500 m), Kiss Blanka (K2 200 m, K2 500 m), Fojt Sára (K4 500 m), Pupp Noémi (K4 500 m), Gazsó Alida Dóra (K2 mix 500 m, K4 500 m)

Kenu szakág

férfiak

Korisánszky Dávid (C1 200 m), Fejes Dániel (C1 500, C2 mix 500 m), Adolf Balázs (C1 1000 m, C1 5000 m), Hajdu Jonatán (C2 500 m), Fekete Ádám (C2 500 m), Kiss Balázs (C2 1000 m)

nők

Takács Kincső (C1 200 m, C4 500 m), Balla Virág (C1 500 m, C1 1000 m, C1 5000 m, C4 500 m), Bragato Giada (C2 200 m, C2 500 m, C4 500 m), Nagy Bianka (C2 200 m, C2 500 m, C4 500 m), Gönczöl Laura (C2 mix 500 m)

Mindenkitől azt kérem, szurkoljon nekünk. Hajrá, magyarok!

– zárta hirdetését Hüttner Csaba.

A tokiói játékokon a királyszámot, a K1 1000 métert megnyerő Kopasz Bálint már a szegedi válogatón is bizonyította, hogy kirobbanó formában várja az idényt, és a kanadai világbajnokságot is bizakodóan várja.

Egészséges vagyok, jól érzem magam, ami egy sportolónál a legfontosabb. Korábbi deréksérülésemnek sincs nyoma, jól sikerült a felkészülés. Bizakodó vagyok a kanadai szerepléssel kapcsolatban.

Új számban is indul, Nádas Bencével K2 500 méteren is szeretne érmes helyen zárni:

„Örülök, hogy bevezették ezt az új olimpiai számot. Sokat gyakoroltuk a párost Bencével, egyre jobbak vagyunk, szeretnénk a dobogón végezni.”

Gazsó Alida Dóra tavaly Koppenhágában K1 1000 méteren lett világbajnok, 2019-ben Szegeden pedig a K4 500 méteren, most ebben a számában próbálhat meg újra aranyérmet szerezni.

„A vb-arany tapasztalata sokat segít. Ezúttal hátul ülök, nem vezérevezősként, ez nekem is új kihívás. Bizakodó vagyok, jó pályákat megyünk, megtaláltuk az ülési sorrendet. Hiába fiatal az egység, jó lesz ez” – vélekedett Gazsó, aki arra is kitért, hogy őt sem kímélte a koronavírus-járvány, ami miatt az első válogatón nem is tudott elindulni, és próbálta azóta behozni a mintegy kéthetes lemaradását.

A tavalyi olimpián negyedik és hetedik helyezést begyűjtő Nádas Bence párosban és négyesben is rajthoz áll 500 méteren, Kopasz Bálinthoz hasonlóan ő is érmes szereplésben reménykedik.

„A válogatón kevés edzés állt mögöttünk, de jól helytálltunk, meg tudtuk nyerni a futamot. A világbajnokságig még van bőven készülési lehetőség arra, hogy az 500-as tempót a versenyig megtaláljuk Bálinttal. A dobogóért jogosan harcolhatunk” – mondta.

A négyest illetően elmondta, hogy sokat tudtak együtt készülni, lépésről lépésre haladnak előre, az utazósebesség már jó, és hétfőn már a rajt és az első 100 méter is bizakodásra adott okot.

Hajdu Jonatán Fekete Ádámmal közösen ezüstérmes lett tavaly Koppenhágában a C2 500 méteren, és most a nem épp ideális felkészülés (Hajdu sérült volt, Fekete beteg) után is a dobogó a cél.

Szerettünk volna minél többet versenyezni az év elején, hogy minél többet gyakoroljunk a vb előtt, ehhez képest a második válogatóig sehol nem tudtunk rajthoz állni. Hat éve vagyunk egy párosban Ádámmal, az elmúlt hat évben összesen nem volt annyi nehézség, mint idén, de már most jobbak vagyunk, mint tavaly ilyenkor. Magabiztosan várjuk a világbajnokságot, persze idény sokkal nehezebb mezőny lesz, mint tavaly az olimpia után, de reméljük, legalább olyan jó eredményt érünk el, mint tavaly. A dobogó mindenképpen cél, aztán majd meglátjuk

– reménykedik Hajdu.

(Borítókép: Dr. Schmidt Ádám és Kopasz Bálint. Fotó: Szabó Réka / Index)