Jól dolgoznak az „elsőbálozók” a kanadai világbajnokság előtt

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a viadalon a tokiói hat olimpiai bajnokunkból csak Kopasz Bálint áll rajthoz, és összességében is rendkívül fiatal csapat utazott Kanadába.

Nem szoktam eredménycélokat megfogalmazni, így most sem teszem meg. Ez egy új év, rengeteg »elsőbálozóval«. Fiatal a csapat, de jól dolgoztak a felkészülés alatt, erős pontszerző helyekre lehet kilátás, akik az olimpián jól szerepeltek, azoktól most is jó eredmény várható, de majd az előfutamok alapján lehet jobban belőni, hogy mik a pontos esélyek