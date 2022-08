James Franco, érthetetlen Halifax, magyar aranyérem

Elkezdődött a nagyüzem a kanadai kajak-kenu-világbajnokságon, Korisánszky Dávid, a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenukettős már A döntősnek vallhatja magát, a tavaly paralimpiai aranyat nyerő Kiss Péter Pál pedig immár háromszoros világbajnoknak. Délután csatlakozott a finalistákhoz Rendessy Eszter és Kopasz Bálint is. Helyszíni beszámoló.

James Franco, érthetetlen Halifax, ködös péntek reggel

Ha az ember arra adja a fejét, hogy a helyszínen tekinti meg a 2022-es kajak-kenu-világbajnokságot, akkor ahhoz jókora túrára kell vállalkoznia, és bármelyik szakaszában járjon az utazásnak (legyen az reptéri check-in az átszállásokkal, megérkezés a célországba, transzfer vagy éppen szállodai bejelentkezés) mindenhol az volt a derék alkalmazottak egyik első kérdése, hogy „első alkalommal?”, amiről egy idő után önkéntelenül is a The Ballad of Buster Scruggsból James Franco miatt mémmé vált jelenet jutott az ember eszébe.

Az első alkalom?

Ugyancsak emlékezetes volt a kedves müncheni reptéri alkalmazott arckifejezése, amikor megtudta, hogy első kanadai utazásom épp Halifaxbe vezetett (nagyjából a „de miért?!” kérdést adta vissza a hangsúly), viszont ha kajak-kenu-világbajnokság, akkor immár harmadszor is a Dartmouthban lévő Banook-tó ad otthont a rendezvénynek.

A résztvevőket ködös reggel, de kifejezetten kellemes idő várta pénteken, ahol már az elődöntőket rendezték meg.

Felemás délelőtt

Elsőként Korisánszky Dávid volt érdekelt a férfi C–1 200 méteren, amelynek az első futama elképesztő csatát hozott, a háromszoros világbajnoki bronzérmes kenus pedig első helyen rúgta be magát a célba – igaz, ebben még néhány percig nem lehetett biztos.

Kicsit izgultam, hogy elérem-e a vonalat, hogy ne zárjanak ki. Ezen a héten vagy 15-ször néztem meg, hogy hol van pontosan, hogy biztosan jó helyen legyen meg a berúgás, de szerencsére meglett a biztos továbbjutás

– mondta az Indexnek a célban a vízbe beboruló Korisánszky.

Sokkal rosszabbul jött ki a célbeérkezés a Kuli István, Csizmadia Kolos, Varga Ádám, Nádas Bence kajaknégyesnek 500 méteren, hiszen az utolsó centiken a csehek és a franciák mellett a hazai szurkolók nagy örömére a kanadai kvartett is megelőzte a mieinket, akik így csak a B döntőbe kvalifikáltak.

A felek egyöntetűen azt sajnálták, hogy az edzések alapján bennük lévő teljesítményt a versenyen nem tudták visszaadni.

A 2019-ben és 2021-ben is ezüstérmes Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kettős nem adott esélyt arra, hogy lemaradjon a fináléról, az elődöntő első felét alaposan megnyomva vezetett, végül a kínai kenukettős mögött másodikként zárta a futamot.

Az első 300 méter majdnem hibátlan volt. Maximalisták vagyunk Jonatánnal, mindig lehet javítani és jobbat menni. Az utolsó kétszáz nem volt olyan nyomatékos, mint kellett volna, én ezt annak tudom be, hogy elképesztően kemény vízen készültünk, ez pedig sokkal puhább, ezt még meg kell éreznünk. A rajt és az utazósebesség már megvan, a finisben még meg kell érezni, hogy jól akadjon a lapát. Ha ezt össze tudjuk rakni a döntőre, akkor az jó eredményt érünk el

– összegzett lapunknak Fekete Ádám, aki kérdésünkre elmondta, meg szeretnék nyerni a versenyt, de a legfontosabb, hogy jövőre megszerezzék az olimpiai kvótát.

Balogh Gergelynek a K–1 500 méteren az biztató kezdés után meg kellett elégednie a negyedik helyezéssel, így a négyeshez hasonlóan ő is a B fináléban lesz érdekelt.

„Csalódottnak csalódott vagyok, mert mindenképpen döntőzni szerettem volna, a B fináléba viszont így még nagyobb elánnal vetem magam a küzdelembe, hogy csak azért is megmutassam. Ugyanakkor maximális pályát hoztam, ennél többet most nem tudtam volna kihozni, úgyhogy ezzel elégedett vagyok, a helyezéssel nyilván nem” – értékelt a 21 éves kajakozó.

Kiss Péter Pál megint uralta a mezőnyt

A paraszakágban döntőket rendeztek, a 2019-es és 2021-es világbajnok, Tokióban paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál pedig a KL–1 200 méteres számában ezúttal is csúcsra ért.

Próbáltam jó rajtot venni, mert főleg 200 méteren nagyon fontos, hogy mennyire tudsz felgyorsulni a legelején, abból lejjebb még lehet venni, de feljebb már nem tudsz kapcsolni. A közepén kicsit visszavettem, hogy tudjak kicsit tartalékolni, így a végén kicsit tudtam még gyorsítani, és hál’istennek ez be is vált

– foglalta össze futamát az immár háromszoros világbajnok.

Ugyanebben a számban Suba Róbert az érmes helyezésekért volt csatában, végül a negyedik helyen zárta a 200 métert.

A KL–2 200 méteres fináléban Rozbora András a 7. pozícióban végzett, KL–3 200 méteren pedig Kiss Erik a a nyolcadik lett.

A délutáni program

A délutáni program a női K–1-es 500 méteres futamaival vette kezdetét, a harmadikban volt érdekelt Rendessy Eszter, aki a fél távnál még a harmadik helyen haladt, végül pedig csak Jule Hake tudta megelőzni, így ő is készülhet az A döntőre, amelyet szeretne minél jobban kiélvezni.

Egész jól sikerült a rajtom, magamhoz képest tudtam javítani, de remélem, hogy a továbbiakban még jobban sikerül a versenyzés. A döntőre nincs célkitűzésem, szeretném élvezni minden pillanatát, és minél több tapasztalatot gyűjteni.

Fejes Dániel a C–1 500 ötödik helyezése után a B fináléban lesz érdekelt, a Tokióban olimpiai bajnok Kopasz Bálint K–1 1000 pedig méteren kilőtt a rajtot követően, szenzációs utazótempóra kapcsolt, a fél távnál már közel két hajóhossz volt az előnye, ezután pedig kiengedve is kényelmesen lett második – a cseh Josef Dostál nagyot küzdött az elődöntős futamgyőzelemért, ez viszont hidegen hagyta a magyar versenyzőt.

Pont úgy sikerült ez a középfutam, ahogyan elterveztem, erős rajttal, erős utazótempóval, aztán a végén jött Dostál, aki szokott a végén meccselni az előfutamoknál is, én nem vagyok ilyen. Majd a döntőben. Lesz pár nagyon erős versenyző a fináléban, például Dostál is, aki remek formában és hangulatban érkezett a versenyre. Én az utolsó 200 méteren kiengedtem, ami ahhoz kellett, hogy a délutáni K–2-es középdöntőben Nádas Bencével jól menjünk. Ő ment egy maximális erőbedobású 500 métert, úgyhogy fáradtak az izmai, én szerencsére tudtam arra tartalékolni kicsit, biztos örülni fog neki

– mondta Kopasz Bálint, aki a dobogós helyezést céloz meg a fináléban. Elmondása szerint az erős szembeszél nem neki kedvez, viszont egészen hullámzik a víz, ami előnyt jelenthet a számára.

(Borítókép: Kiss Péter Pál nyerte meg a KL1-es kategória 200 méteres viadalát a kanadai Halifaxben rendezett kajak-kenu-világbajnokságon – Fotó: Borbély László/Index)