Két magyar arany- és bronzérem a kanadai világbajnokság szombati napján

A kanadai kajak-kenu világbajnokság szombati napján a Kiss Blanka, Lucz Anna kajak páros és Kopasz Bálint is aranyérmet szerzett, előbbi 200, utóbbi 1000 méteren. A Bragato Giada, Nagy Bianka kenu kettős sem lehet elégedetlen, hiszen 200-on és 500-on is bronzérmesként zárt, így a mieink négy érmet szereztek ma. A paraszakágban a pénteki aranyérem után ezúttal egy bronzérem jutott a mieinknek. Helyszíni tudósítás.

Szombatra is jutott egy érem a paraszakágnak

A szombatot a paraszakág fináléi vezették fel, Kiss Péter Pál pénteki aranyérmét követően ezúttal Varga Katalin végzett dobogós helyen, a két favorit brit hölgy (Charlotte Henshaw és Emma Wiggs) mögött a harmadik helyen zárta a KL–2 200 méteres versenyszámát.

Hogy őszinte legyek, nem vagyok megelégedve a pályával, nem olyan volt, mint szokott lenni, ma reggel is mentem egyet, az azért jobb volt. Marha jó érzés a két brittel menni, mindig nagyon húznak. Nyilván ők a legközelebbi cél, akiket el kell kapni. Idén március 15-én eltörtem a lábam, akkor még egyáltalán nem gondoltam, hogy itt tudok lenni a világbajnokságon, ahhoz képest a lehető legjobban alakult

– értékelt Varga Katalin az Indexnek.

Ami a többieket illeti, Pulai Erika (KL–1 200 m) a 9. helyen végzett, a tegnap negyedik Suba Róbert ezúttal az ötödik (VL–2 200 m) lett, Molnár Nikoletta (KL–3 200 m) pedig a hetedik.

A szombati finálék – női kajak párosunk aranyat, kenu kettősünk két bronzot szerzett

Elsőként a pénteken a vízbe borulásával együtt is futamot nyerő Korisánszky Dávidnak szurkolhattunk, számára ezúttal nem jött ki annyira jól a hajó berúgása, ezúttal a nyolcadik helyen zárt.

A Fojt Sára, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese, Gazsó Dorka Alida összetételű kajak négyes a rendkívül erős mezőnyben nagy csatában a hatodik helyet szerezte meg – ezzel sem lehetett elégedetlen az egység.

„Jó pályát jöttünk, az előfutamhoz képest sokkal jobbat. Meg tudtuk csinálni azt, amit kint a parton megbeszéltünk, illetve amit előtte lévő nap gyakoroltunk, és büszke vagyok a csapatomra. Elégedett vagyok az eredménnyel” – foglalta össze a futamot Gazsó Dorka Alida.

A Bragato Giada, Nagy Bianka kenukettes az olimpiai számban szenzációsan rajtolt, 250 méternél csak a kínai kettős előzte meg, és bár a végére feljöttek a riválisok, a bronzérem így is meglett 500 méteren.

A 2019-ben és 2021-ben egyaránt ezüstérmes Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kettősnek ezúttal a hetedik hellyel kellett beérnie.

„Nagyon felkészülten és jó állapotban értünk ma ki a pályára, ez volt az első napom, amikor ki tudtam magam pihenni. Nagyon nehezen sikerült az átállás, pedig errefelé utazva könnyebb – kezdte Hajdu Jonatán. – Az első 250 méterünk érzésre a terveink szerint alakult, jól eljöttünk a rajtból, jól sikerült átállni az utazósebességre, ott sikerült újulni is, talán egy pici diszharmónia volt a váltásban, de ennek nem volt nagy hatása. Igazából ennyi volt benne. A végén nemigen láttam, hol tartunk a pályán, csak jöttünk, egyszer csak beértünk.”

Helyi idő szerint alig váltott át az idő délutánra, amikor megjött az első magyar arany is, Kiss Blanka és Lucz Anna nyerte meg a női K–2 200 métert!

A tegnap 500 méteren az A döntőről századokkal lemaradó páros ma érthetően sokkal boldogabban érkezett meg a partra. És hogy mikor érezték, hogy ez a világbajnoki cím meglesz?

Szerintem Blanka hamarabb látta, én kinéztem balra, és láttam, hogy a kanadaiak nagyon örülnek, és ott egy kicsit megijedtem, hogy lehet, még sincs meg. Aztán láttam, hogy minket mutat a kivetítő is, meg hallottam, hogy be is mondják, én akkor hittem el csak

– felelte Lucz Anna a futamot követően.

„Szerintem nem volt tökéletes futam, bár igazából tök mindegy, ha nyerünk, akkor tökéletes a pálya, ez volt a legtöbb, ami ki tudtunk hozni, úgyhogy egy kicsit sem lehetünk csalódottak” – mondta nevetve Kiss Blanka.

Pillanatokkal később a Bragato Giada, Nagy Bianka duó 200 méteren is harcba szállt, és ha már ott volt, ezen a távon is harmadikként ért be, megszerezve a kettős második, a magyar csapat harmadik érmét.

Rendessy Eszter az elődöntő után arról beszélt, hogy egyelőre nincs döntőbeli célkitűzése, csak élvezni szeretné a lehetőséget, illetve tapasztalatokat gyűjteni, nos 500 méteren egy 7. hellyel lett gazdagabb az önéletrajza.

Balla Virágé pedig egy negyedik pozícióval, a hajrában egy ponton úgy tűnt, a dobogó is meglehet C–1 1000 méteren, végül azonban éppen lecsúszott erről.

„Az utolsó 250-nél indítottam egyet, úgy éreztem, hogy végre felzárkózom, de úgy néz ki, hogy a többiek az utolsó 150-ra hagyták az indítást, én pedig addigra már elfogytam ebben a nagyon kemény szembe szélben. Nagyon szerettem volna érmet szerezni, akkor sokkal boldogabb lettem volna, de mivel úgy érzem, hogy jól kihajtottam magam, maximálisan elégedett vagyok a teljesítményemmel, hiszen ez volt a cél” – vélekedett Balla Virág.

Kopasz Bálinté volt a csattanó

A szombati A döntők utolsó futama a királyszám volt, a férfi K–1 1000 méteren az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a kettes pályán senkitől sem zavartatva evezetett végig az élen állva, bár az utolsó métereken a portugál Fernando Pimenta majdnem utolérte, és végül csak öt századdal kapott ki.

Nem láttam senkit, ahogyan indultam elrajtoltam, csak a pályámat figyeltem, és az 1000 méter végénél lévő vascsövet néztem, így kirekesztettem a külvilágot. Ez így tök jó volt. Azt sem érzékeltem, hogy Pimenta a végén jön, csak amikor befutottunk, akkor néztem balra, és láttam, hogy nagyjából egyszerre futottunk be, ez így is történt. Éppen hogy, egy ceruzavonal-vastagsággal előztem meg, de hát ez király! Nagyon boldog vagyok

– értékelt Kopasz Bálint, aki már a Nádas Bencével való vasárnapi párosversenyére készül 500 méteren.

„Még evezünk egyet délután Bencével, és utána a pihenési a szerep. Szeretnénk az első négy helyen végezni” – erősítette meg pénteki várakozásait az immáron kétszeres világbajnok.

A szombati program hátralévő részében a B döntőket és a K–2 mix 500-as elődöntőt rendezik meg.

Az első éremnap után a magyar csapat két arannyal és két bronzzal a harmadik helyen áll, az egyaránt két arannyal és egy ezüsttel első lengyel, spanyol kettős mögött.

