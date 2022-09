Nyolc arany és 16 érem volt a magyarok szombati termése Szegeden

A mieink szenzációsan kezdték az éremfutamokat, hiszen pénteken kilenc alkalommal is aranyérmet ünnepelhettünk, további négy ezüst és egy bronz volt a magyar termés, amivel óriási fölénnyel vezettük a medáltabellát a németek (2, 3, 0) előtt.

A szombati program is erősnek ígérkezett, hiszen csak A döntős egységeink voltak, ráadásul rendre a legjobb pályákról várhatták a futamokat a mieink.

Az előző napi esős, hűvös időnek nyoma sem maradt, szikrázó napsütés fogadta a résztvevőket és a kilátogatókat.

Az első blokkban négy ifjúsági szám fináléját tekinthették meg a nézők, és nem győztük húzni az újabb strigulákat az érmesekhez! Rugonfalvi-Kiss Janka és Szegedi Angelina Judit kettőse elképesztő hajrát bemutatva kilenc századdal nyúlta le az aranyérmet K–2 500 méteren, Ozsgyáni Bence és Keller Gergő Zoltán pedig a fél távnál negyedikként haladva nyert fölényesen. A C–4 500 méteren egy-egy ezüst követte az első helyeket, a lányoknál német, a fiúknál ukrán egység ünnepelhetett.

Az újabb négyesben az U23-as mezőny hosszabb távú versenyzői következtek, Gönczöl Laura C–1 500 méteren bronzérmes lett, a Kanadában 5000 méteren világbajnok, Münchenben 5000 méteren és 1000 párosban Európa-bajnok Kőhalmi Emese pedig a szám favoritjaként több mint egy hajóval nyert K–1 1000 méteren.

– értékelt Kőhalmi Emese az Indexnek.

A tegnap egyéniben aranyérmes Adolf Balázs Fejes Dániellel közösen állt ezúttal rajthoz, és bár az ukránok gyakorlatilag kilőttek, fél távhoz érve már tapadtak az élmenőkre, majd meg is előzték őket.

Ekkor újra belehúztak Pavlo Borszukék, de hiába vették vissza az előnyt, Adolfék is újítani tudtak. Rendkívül kiélezett hajrá jött, amiben végül a mieink hét századdal bizonyultak jobbnak.

„Jónak éreztem a rajtot, ott nem kaptunk annyit, azt pedig az előfutamban láttuk már, hogy nagyon bevállalják az elejét. Nem volt bennünk kétség, hogy utolérjük őket, csak szépen mentük a pályánkat. A végén nem volt idő gondolkodni, csak figyeltünk a begyakorolt dolgokra és indításokra, hál’ istennek, nekünk jött ki jobban” – mondta lapunknak Fejes Dániel a futamot követően.

Az előfutamban is megkaptuk ezt a párost, tudtuk, hogy nagyon kemény lesz. Volt időm akkor felmérni, hogyan osztják be a pályát, 500-on indítanak egy nagyot, és az utolsó 200-on. Nekünk az volt a taktikánk, hogy 500-nál ott maradjunk, és 250-nél indítottunk egyet. Itt voltunk előrébb, utána ránk indítottak egyet, de mi még az utolsó 100-on mindig robbantunk egyet, arra alapoztunk, hogy azt jobban bírjuk, és meglesz az arany

– tette hozzá Adolf Balázs.

Az izgulósabb versenyszám után ismét jöhetett egy simább, a Tokióban 1000 méteren olimpiai ezüstérmes Varga Ádám a müncheni Eb 500-as ezüstérmével a tarsolyában érkezett a szegedi viadalra, ahol ezúttal 1000 egyesben volt érdekelt.

A rajt után gyorsan az élre állt, és bár az ausztrál Thomas Green 500-ig még tartotta magát, ezt követően a magyar fiú állva hagyta riválisát, aki a végén próbált ugyan kapaszkodni, de így is háromnegyed hajóval lemaradt.

A célom az volt, hogy az első 500-at kicsit lassabban kezdem, és nem lövöm el magam, mint ahogyan legtöbbször szoktam, a másodikon pedig beleadom az erőt, amennyi marad, és remélem, hogy a finisre is jut még. Szerencsére pontosan ez is történt a pályán, 500-ig elmentem Thomasszal, utána sikerült szépen lassan elcsúsznom tőle, ő kicsit hamarabb indított a végén, akkor kicsit feljött, aztán én is megindultam, és ezzel az előnnyel be is jöttem