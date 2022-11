Olyan nincs, hogy az olimpiai bajnok nem viszi magával a lányát az edzőtáborba!

A tokiói kajakos aranykvartett mind a négy tagja – ilyen-olyan okok, többek között gyermekvállalás, miatt – kihagyta a 2022-es esztendőt. Illetve, ez így nem teljesen igaz, hiszen Csipes Tamara például edzett is meg nem is, csak éppen nem versenyzett. De mielőtt ennek a miértjét kezdtük volna feszegetni, máshonnan indultunk el.

Mondja csak, spontán jön az, hogy kerüli a sablonokat, és valamennyi megszólalására oda kell figyelnünk, mindig mond valami meglepőt. Mint például most, amikor azt bizonygatta, hogy önnek szüksége van egy külső motivációra, nem mindig képes önmagát rávenni a kemény edzésmunkára.

Ez valószínűleg családi örökség, édesapám is olyan, hogy mindig kimondja azt, ami a szívén van, és én ezt a tulajdonságot megörököltem tőle. Nem biztos, hogy mindig jó...

A közönség nagyon szereti!

Tényleg? Na, ez jó. Szóval, ha úgy érzem, hogy valamit szeretnék megosztani a külvilággal, azt meg is osztom, és a jövőben is meg fogom osztani. Ezt sohasem tervezem el előre, hanem csak úgy kijön belőlem.

A lassan magunk mögött hagyott 2022-es évet ilyennek tervezte, vagy ez is spontán módon jött, hogy ez az esztendő a pihenésé, a regenerációé lesz?

Nem, nem terveztem el, ez is csak így alakult. Az olimpia után tavaly még lendületből megcsináltam a vb-t (ez a „lendületből megcsinálás” egy arany- és két ezüstérmet eredményezett a koppenhágai világbajnokságon – a szerk.), aztán utána három hónap pihenőt iktattam be, ezt például tényleg előre elterveztem. Utána januárban elkezdtem edzeni, két hónapot végigcsináltam, de nem teljes gőzzel, többnyire csak napi egy edzéssel. De akkor két hónap elteltével apa azt mondta, hogy most már el kell döntenem, mit akarok csinálni, mert napi egy edzéssel nem lehet vb-t nyerni. (Az apa Csipes Ferenc olimpiai és világbajnok kajakos, Tamara édesapja – a szerk.) Hogy most akkor lesz-e ebből versenyzés, vagy nem. Erre én azt mondtam, azt érzem, hogy nem tudok most ennél többet beletenni, ez tök jó, hogy naponta egyszer lemegyek, de ennél többre most nem futja.

Csak erről volt szó?

Nem, volt egy fontosabb szempont is. Én kikötöttem, hogy mivel Olívia lányom elkezdte az óvodát, idén semmiképpen sem akarok edzőtáborokba járni. Márpedig ez is elég problémás, mert kizárólag Budapesten nem lehet jól felkészülni. Vagy hát fel lehet, de nem úgy, mint a melegvízi, trópusi edzőtáborokban. Végül aztán apa is azt mondta, hogy egyáltalán nem érzi problémának, ha ezt az évet azzal töltöm, ami jólesik, pihenéssel meg a lányommal. Úgyhogy így született meg ez a döntés.

De úgy tudom, szeptembertől újra keményen beleállt az edzésekbe.

Persze, teljes gázzal, napi két edzéssel.

Véletlen egybeesés, hogy a teljes olimpiai bajnok négyes elengedte ezt a 2022-es évet?

Abszolút véletlen. Kozák Danuta gyermeket vár, de a könyökét is megműtötték, Bodonyi Dóra gyermeket szült, Kárász Anna is pihent. Hogy mit terveznek a jövőre nézve, arról én nem vagyok hivatott nyilatkozni.

Bukkantak fel új nevek a nemzetközi mezőnyben?

Nem igazán. Az új-zélandi Carrington még mindig nagyon jó, bár új párospartnere van, a belaruszok pedig, ugye, nem indulhattak versenyeken. Ez könnyebbséget jelent nekünk, mert ők a legkeményebb ellenfeleink közé tartoztak.

Ha nem is alakult át annyira a nemzetközi mezőny, nálunk megindult az átrendeződés. Korábban említette, hogy a Honvédban egy fiatal társaság van kialakulóban, akikkel nagyszerűen inspirálják egymást. Ha úgy tetszik, ez az a külső motiváció, amit emlegetett. Kik ők?

Pupp Noémi, Gazsó Dóra és Fojt Sári. Ők különben már a koppenhágai világbajnokságon ott ültek a hajóban a K–4 500 méteren Kőhalmi Emesével kiegészülve. Plusz még két kenus srác, Adolf Balázs és Fejes Dániel is csatlakozott hozzánk, a férfi kenusok körülbelül olyan sebességgel haladnak, mint a női kajakosok, nekünk az a kihívás, hogy le kell győznünk őket. Így aztán erős a versenyszellem közöttünk, ez az a bizonyos külső motiváció, amire nekem akkora szükségem van. Szerintem egy nagyon szuper kis csapatot alkotunk az apa vezetésével.

Akkor elképzelhető, hogy jövőre Csipes Tamara, Pupp Noémi, Gazsó Dóra, Fojt Sára összetételben indul a négyesünk a világversenyeken?

Hát ezt még le kell válogatózni, de szuper lenne, mert annyira jó csapatot alkotunk mi négyen, honvédosok. Kiderült, hogy ki tudjuk hozni magunkból és egymásból a maximumot.

Ha minden jól megy, több generációval is a csúcsra tud jutni, hiszen már tizenegy évvel ezelőtt is az év sportolója volt, meg tavaly is!

Érdekes, én pont egy nemzedékváltás közepén csöppentem bele a válogatottba. Én még kovács Katival is versenyeztem együtt, meg most a húszévesekkel, a két generáció között huszonöt év a különbség. Aki oda akar érni a csúcsra, annak le kell győznie az idősebbeket. Egyébként nekem kell az, hogy lássam, más is megcsinálja a kiszabott edzésadagot. Van az úgy, hogy elérem az edzésen azt a pontot, amikor úgy érzem, már nincs tovább, de ha látom, hogy a mellettem haladó még húzza a lapátot, és akkor én nem akarok lemaradni mögötte. Ez így működik, így inspiráljuk egymást, ez a csapatban végzett edzések lényege. Az igazi sportolóban megvan az a vágy, hogy még edzésen is nyerni akar. Ez viszi előre az embert. Engem kiváltképp motivál, hogy jönnek a fiatalok, és nehogy már lehagyjanak.

Valamit tisztázzunk: akkor most elmegy az edzőtáborokba?

Igen, igen, most már elmegyek. És viszem a lányomat is, ő is ott lesz az edzőtáborokban. Ahogy eddig is. Olyan nincs, hogy Olívia nem jön velem!

