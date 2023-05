Napsütés, éremeső

Szombaton lényegesen jobb idő várta amúgy a versenyzőket, a szél is mérséklődött, az esőzést pedig időnként napsütés váltotta fel – ez meg is látszott a parkolóban és a lelátókon is, szépen gyűlt a tömeg a finálékra.

Ahogyan pénteken, ezúttal is két paraéremmel indult a magyarok napja, annyi különbséggel, hogy KL–1 200 után VL–2-ben ezúttal Juhász Tamásé lett az ezüst, és Suba Róberté a bronz. A folytatás máris javuló tendenciát mutatott, hiszen a hölgyek KL–1 200-as döntőjében Varga Katalin is elcsípett egy harmadik helyet.

Az A döntők Birkás Balázs 200 méteres versenyével kezdődtek, a két litván menő mögött nagyon szoros volt a csata, a magyar kajakozó végül a hatodik helyen zárt.

A női kenusok 500 méteres párosversenyében a kínai duó kimagaslott a mezőnyből, mögöttük Bragato Giada és Nagy Bianka hatalmasat küzdött a spanyol és a kanadai duóval, ám kevéssel lemaradtak a dobogóról az olimpiai számban.

Az volt a fő feladat, hogy az olimpiai bajnok kínai pároshoz, akik tavaly még vizet adtak nekünk, hozzájuk minél közelebb tudjunk kerülni, szerintem ez sikerült. A pontos befutót nem láttuk belülről, így nem tudtuk, hogy meglehet-e az érem, vagy sem. Pozitívum az, hogy még közel sem vagyunk a csúcsformához, és így is nagyon jó helyezést tudtunk elérni egy olyan számban, ahol egy 2019 óta verhetetlen egység is versenyez, illetve a spanyol egység is fantasztikus formában van, plusz ott volt még két nagyon erős kanadai páros. Negatívum, hogy voltak hibáink, de ezekből tudunk tanulni, és nem kijavíthatatlanok

– válaszolta az Index kérdésére Bragato Giada.

Maradva az ötkarikás számoknál, a női kajakozók 500 méteres fináléja új-zélandi párharcot hozott, Lisa Carrington 37 századdal győzte le Aimee Fishert.

A 20 éves Rumi Gergő és az érettségijéről Szegedre beeső Molnár Csanád kenuduója sokáig tartotta magát az 5. helyen, az utolsó 250-hez érve azért már fáradni látszott az egység, és a nyolcadik helyen ért a célba.

A női C–1 1000 méteren két magyar hölgy is rajthoz állt, és nagyon hamar látszott is, hogy ebből szép eredmények születhetnek, hiszen Kisbán Zsófia és Csorba Zsófia is a mezőny elején haladt, az utolsó 250-en pedig az is egyértelműnek tűnt, hogy két érem is összejöhet. Kisbán hatalmas hajrával még a kazah Marija Brozkovát is megközelítette, de előzésre már nem nyílt esélye a célig – így is jött két újabb magyar érem!

Sajnos nem láttam a kazah lányt, jó lett volna, ha mellettem van, mert tudtunk volna egy nagyot hajrázni a végén, de így elégedett vagyok. Kihajtottam magam, most ebben ennyi volt. Szerencsére van még öt hét a válogatóig, tudom, hogy miben kell fejlődni, remélem, hogy kijutok a vb-re, és ott kijavítom ezeket

– kezdte Kisbán Zsófia az Indexnek, majd válaszolt arra is, mik azok a területek, ahol javulnia kell a válogatóig.

„Még egy kicsit gyorsabb iramálló képességet szeretnék, hogy a közepén is jobban ott tudjak maradni.”

„Nagyon erősnek éreztem ezt a futamot, mellettem a moldovai lány nagyon el tudott indulni, nekem ez kell is, mert az első fél távom gyengébb, mint a második. Miután őt megelőztem, akkor eszméltem csak rá, hogy a kazah lány is ott van elöl, ez segített, hogy még többet rá tudjak tenni a második felében, de összességében teljesen elégedett vagyok, több nem maradt benne” – foglalta össze futamát Csorba Zsófia.

Bakó Olga a K–1 1000 méteres fináléjáról betegség miatt visszalépni kényszerült, a férfi C–1 1000-en Adolf Balázs nagy hajrával ötödikként zárt.

A szombati döntők zárása a királyszám volt, Fernando Pimenta 250 méterig bírta a tempót Varga Ádámmal, aki nagy fölénnyel nyerte meg a K–1 1000-et, az olimpiai bajnok Kopasz Bálint sokáig a második helyen haladt, végül bronzérmes lett.

KAJAK-KENU VILÁGKUPA, SZEGED

magyar érdekeltségű A döntők

férfi K–1 200 m: 6. Birkás Balázs 36.83

női C–2 500 m: 4. Bragato Giada, Nagy Bianka 2:02.70*

férfi C–2 1000 m: 8. Rumi Gergő, Molnár Csanád 4:02.51

női C–1 1000 m: 2. Kisbán Zsófia 4:50.95, 3. Csorba Zsófia 4:53.92

női K–1 1000 m: Bakó Olga betegség miatt visszalépett

12.20: férfi C–1 1000 m 5. Adolf Balázs 4:00.72*

12.30: férfi K–1 1000 m 1. Varga Ádám 3:33.10, 3. Kopasz Bálint 3:36.63*

* olimpiai számok

(Borítókép: A győztes Varga Ádámnak (b) gratulál a harmadik helyezett Kopasz Bálint a férfi kajak egyesek 1000 méteres versenyének döntője után a kajak-kenu világkupán a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központban 2023. május 13-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)