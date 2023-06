Két sikersportág, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) és a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) közösen összefogva 2021-ben rendezte meg először a Tisza-tó Átevezést és Átúszást, amelyen akkor mintegy ezer induló vállalta legalább az egyik kihívást. 2022-ben a tó alacsony vízszintje miatt az eseményt törölni kellett, idén azonban a szervezők ismét várnak mindenkit az Abádszalóki Strandon.

Augusztus 12-én bárki átevezheti, átúszhatja, de akár mindkettőt megteheti Magyarország második legnagyobb állóvizén. Az átevezők bármilyen kézzel hajtható vízi járművel – kajak, kenu, SUP, sárkányhajó – a strandtól indulva, egy Kiskörei fordulóval ugyanoda visszaérve 8 kilométert teljesítenek. Azok, akik inkább az úszást választanák, 3,6 kilométert tesznek meg az Abádi-öbölben. Fontos, hogy a két útvonal nem keresztezi egymást!

Fotó: tisztato2023.hu

Nevezni a tiszato2023.hu oldalon lehet egészen augusztus 6-ig. Mindenki, aki legalább az egyik távot teljesíti, az online letölthető emléklap mellett befutóérmet is kap, illetve kategóriánként a legjobb három helyezett különdíjban is részesül. Sőt, akik július 14-ig neveznek, megkapják a Tisza-tó Átevezés és Átúszás hivatalos pólóját is!

A részletes versenykiírás és minden további információ szintén megtalálható a tiszato2023.hu oldalon. Találkozzunk Abádszalókon!