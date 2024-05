Kozák Danuta parádés győzelemmel tért vissza

Parádés győzelemmel tért vissza a versenyzéshez a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta, aki Csipes Tamarával párosban megnyerte a K–2 500 méteres döntőt a szolnoki kajak-kenu válogató szerdai versenynapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A Ferencváros 15-szörös világ- és 17-szeres Európa-bajnok 37 éves klasszisa legutóbb a 2021-es koppenhágai világbajnokságon szállt vízre versenykörülmények között, azóta műtéten esett át, és megszületett második gyermeke. Ezúttal azzal a kétszeres olimpiai bajnok Csipessel alkotott egy párost, akivel két és fél éve Dániában aranyérmet nyertek ebben a számban.

A rutinos duó most ott folytatta, ahol akkor abbahagyta, ugyanis előbb megnyerte előfutamát, majd a fináléban a remek rajt után fokozatosan ellépett a riválisoktól, és a célba mintegy másfél hajóhossz előnnyel érkezett. Másodikként a Gazsó Alida Dóra, Fojt Sára kettős végzett, míg a harmadik a Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese páros lett, amely várhatóan harcba szállhat majd ebben a számban a jövő héten, Szegeden sorra kerülő olimpiai pótkvalifikációs regattán. Magyarország női kajakban eddig négy kvótát gyűjtött a párizsi játékokra, a hiányzó kettőt a Maty-éren lehet majd megszerezni, de csak olyan versenyző küzdhet érte, aki korábban még nem szerzett (Csipes és Gazsó is tagja volt a tavalyi vb-n kvótaszerző négyesnek).

A másik két szerda déli döntő kisebb meglepetéssel zárult.

Férfi K–2 500 méteren a tavaly magyar bajnok fiatal Kurucz Levente, Opavszky Márk páros előbb az előfutamban, majd a fináléban is legyőzte az egy éve világkupagyőztes és most is favorit Nádas Bence, Tótka Sándor kettőst, míg a kenusok hasonló számában egy új egység, Adolf Balázs és Hajdu Jonatán diadalmaskodott. A tavalyi vb-n ötödik helyével az országnak kvótát szerző Korisánszky Dávid, Fekete Ádám kettős az előfutamát megnyerte, de aztán a döntőben lecsúszott a dobogóról, negyedik lett.

Az idei első válogató csütörtökig zajlik a Holt-Tiszán, a jövő heti versenyeken – a pótkvalifikáción és az ugyancsak Szegeden sorra kerülő világkupán – induló egységeket ezután jelöli ki Hüttner Csaba szövetségi kapitány, jegyezte meg az MTI.

KAJAK-KENU, ORSZÁGOS VÁLOGATÓ

Eredmények

Férfi K–2 500 m

1. Kurucz Levente, Opavszky Márk (Plastex Kanizsa KKK, MTK) 1:30.153 p

2. Nádas Bence, Tótka Sándor (MVM Szegedi VSE, UTE) 1:30.609

3. Noé Zsombor, Varga Ádám (KSI SE) 1:31.939

Férfi C–2 500 m

1. Adolf Balázs, Hajdu Jonatán (Ferencváros, DKSE Dunaújváros) 1:41.262 p

2. Fejes Dániel, Kollár Kristóf (Budapesti Honvéd SE, Atomerőmű SE) 1:43.720

3. Molnár Csanád, Juhász István (MVM Szegedi VSE, Atomerőmű SE) 1:44.736

Női K–2 500 m

1. Kozák Danuta, Csipes Tamara (Ferencváros, Budapesti Honvéd SE) 1:42.081 p

2. Gazsó Alida Dóra, Fojt Sára (Budapesti Honvéd SE, Kovács Katalin Akadémia) 1:44.975

3. Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese (Szolnoki KKK, Kovács Katalin Akadémia) 1:46.835