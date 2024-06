Csütörtök reggel Lucz Dóra háromszoros Európa-bajnok magyar kajakos megosztotta Kozák Danuta májusi Facebook-bejegyzését, amelyben a hatszoros olimpiai bajnoknő azzal vádolta meg az olimpiai bajnok kajak négyest felkészítő Csipes Ferencet, hogy verbálisan molesztálta őt, miután ittas állapotba került. Lucz most arról írt, hogy ez a történet csak a jéghegy csúcsa.

Amint arról beszámoltunk, május 23-án terjedelmes Facebook-posztban panaszolta el a hatszoros olimpiai bajnok kajakozó, Kozák Danuta, hogy a Budapesti Honvéd SE és a válogatott edzője, Csipes Ferenc (maga is olimpiai bajnok) a minap az egyik tréning után a masszőrszobában verbálisan molesztálta a kétgyermekes édesanyát.

Csipes Ferenc később azt mondta, nem igaz, hogy molesztálta Kozák Danutát.

„Beszélgetésbe elegyedtünk, amiből aztán szakmai vita kerekedett. Úgy éreztem, Danuta provokál engem. Szó szót követett, a vita lezárásaként kétségtelenül vállalhatatlan sértést vágtam Danuta fejéhez, amiért most a nyilvánosság előtt is elnézést kérek. Minden egyéb viszont csúsztatás, szemtanúk is igazolhatják, hogy szó sem volt molesztálásról, pláne nem abúzusról. Aki ismer, pontosan tudja, hogy nem ilyen vagyok” – nyilatkozta az olimpiai bajnok edző a Magyar Nemzetnek.

Most Lucz Dóra is megszólalt az ügyben, aki 27 évesen visszavonult a kajakozástól. A korábbi élsportoló megosztotta Kozák bejegyzését, amihez a következő megjegyzést fűzte:

És a szövetség továbbra is ennek az edzőnek teljesíti az akaratát. Hogy lehet, hogy egy ilyen ügyet 2024-ben így eltussolnak mindenféle következmények nélkül – mármint a bántalmazóra nézve, mert az áldozathibáztatás megy. És ez csak a jéghegy csúcsa…

Lucz Dóra 2004-ben kezdett el kajakozni a Dunakeszi Kajak Clubban, 2016-ban igazolt az UTE-ba, amelynek 2021-ig volt a versenyzője. Drezdában egyedül még elkezdte a felkészülést a következő olimpiai ciklusra, de végül úgy döntött, befejezi pályafutását. A Képes Sportnak adott búcsúinterjújában elmondta, élvezi a civil életet, hogy mást is lát a világból.