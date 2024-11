Ötkarikás aranyérmesünk szerint az olimpiai 4. helynél nincs motiválóbb dolog a világon

Az olimpiai bajnok Tótka Sándor maximalizmusával nem mindenki tud mit kezdeni, a kajakozó viszont úgy van vele, amikor nem fordít száz százalékot az edzésre, akkor az kidobott idő és energia. A 30 éves kajakozó az Indexnek adott exkluzív interjúban arról is beszélt még, hogy mikor jött el sportolói karrierjében a fordulópont, amikor gyermeki naivitástól vezérelve felnőtt olimpiai aranyérem lebegett kitűzött célként a szeme elé, de szó esett arról is, hogy gyerekként még úgy érezte, körülötte forog a világ, ellenben felnőttként már porszemnek látja magát a sivatagban. A jövőt illetően szeretne újra a világ leggyorsabb kajakozója lenni, csapathajós lehetőségeit tekintve pedig gladiátorokat keres maga mellé társnak.

Tótka Sándor ifjúsági és felnőtt szinten egyaránt olimpiai bajnok, világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmes. Korosztályos kajakozóként ezeket a címeket 2010–2012 között gyűjtötte be, a felnőttek mezőnyében 2014-től 2021-ig. Már a felnőttek között kontinensbajnokságon hétszer állt dobogón, ötször annak legfelső fokára, világbajnokságon hat alkalommal, kétszer aranyéremmel a nyakában lépett le onnan. Legnagyobb sikeréért jó messzire, Tokióba utazott, arra a koronavírus-járvány miatt plusz egy évet várt és dolgozott: K–1 200 méteren aranyérmes lett.

Idén Párizsban Nádas Bencével alkotott párosa 500 méteren ezüstérmesként végzett az ötkarikás játékokon. Ennek az eredménysornak köszönhetően készült el Tótka Sándor arcképével a Red Bull Hero Can. De vajon mennyire realitás ez az eredménysor és egy ilyenfajta kiemelt megjelenés egy olyan sportoló számára, aki Mezőtúron született és Gyomaendrődön ismerkedett meg a kajakozás alapjaival.

Tótka Sándor az Indexnek adott exkluzív interjúban arra is kitért, hogy mit jelent neki ez a különleges elismerés, illetve mekkora felelősséget jelent számára, tehernek érzi-e, hogy eredményességének köszönhetően ismert élsportoló lett?

Példaképnek lenni hiúságot és büszkeséget egyaránt legyezgető érzés, főként Red Bull Hero Can formában, amikor az ember a saját arcát látja a világ minden táján ismert és népszerű terméken. Ennek az ismertségnek azonban nemcsak napfényes, hanem árnyas oldala is lehet: szinte minden lépését figyelemmel követik, mindenhol felismerik, így élete döntő részben a nyilvánosság előtt zajlik már. Ilyenkor persze nemcsak az kap figyelmet országos szinten, amikor valami jót ér el, hanem az is, amikor rosszat. Tótka Sándornak vajon meg kell gondolnia kétszer, hogy mikor hová megy, ott mit csinál és mit mond?

A 30 éves kajakos az interjúban kitért arra is, hogy