„A Nagy Ő” lett a a kajakosok új szövetségi kapitánya

A szövetség honlapján olvasható beszámoló szerint kajak szövetségi kapitányi posztra heten jelentkeztek: Tóth mellett a Szabó Gabriella, Bakó Zoltán, Dombi Rudolf, Makrai Csaba, Simon Miklós és Szabó Gábor adott be pályázatot.

A pályázókat csütörtökön nyílt ülésen hallgatta meg a szövetség sportfejlesztési, valamint versenysport bizottsága, majd utóbbi zárt ülésen hozta meg a döntését arról, mely szakemberek nevét terjeszti elő javaslatként az elnökség számára. A Csabai Edvin által vezetett bizottság végül az olimpiai ezüstérmes Tóth Dávidot, a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriellát és a dán kajak-kenu válogatott korábbi kapitányát, az olimpiai bronzérmes Bakó Zoltánt nevezte meg javaslatként a szövetség péntek délelőtti elnökségi ülésén.

A testület titkos szavazásán a legtöbb – nyolc – szavazatot Tóth Dávid kapta, aki így 2+2 évre szóló megbízatással láthatja el a felnőtt szövetségi kapitányi feladatokat a kajak szakágban.

A kenu szakág szövetségi kapitányi tisztségre az elmúlt két olimpiai ciklusban a komplett felnőtt válogatottat iránytó Hüttner Csaba mellett ifj. Foltán László és Vajda Attila adta be a jelentkezését. Ebben a szakágban a versenysport bizottság csütörtöki zárt ülésén egyhangú határozott hozott arról, hogy – a három kenus kapitányi jelölt pályázati anyagát és a csütörtöki személyes meghallgatást alapul véve – egyetlen jelölt mellett sem tudja letenni voksát, azzal a javaslattal élt, hogy az elnökség nyilvánítsa eredménytelennek a kenu szövetségi kapitány személyére kiírt pályázatot. Az elnökség így határozott, emellett felkérte a szakmai igazgatót, hogy tegyen javaslatot a kenus kapitány kiválasztásának új módjára.

Tóth Dávid az elmúlt években több televíziós műsorban is szerepelt, a TV2-n futó Dancing with Starsban, az Exatlonban is feltűnt, valamint főszereplője volt a „Nagy Ő” című párkereső reality műsornak.

(Index / MTI)