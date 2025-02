A 2024-es ötkarikás játékokon két ezüstérmet és egy bronzot nyerő sportoló nemrégiben osztotta meg közösségi felületein egy adománygyűjtés eredményét. Ennek kapcsán érdeklődtünk, mióta és milyen szerepet tölt be ez az életében.

„Fontos része az életemnek, nem is azt a szót használnám, hogy az adományozás, mert ezt nem tartom pontos kifejezésnek, inkább úgy mondanám, hogy szeretek visszaadni valamit a közösbe – kezdte az Index kérdésére Csipes Tamara. – Szerintem normális dolog lenne, ha az emberek úgy gondolkodnának, hogy ha nekik annál több adatott meg, mint amire szükségük lenne, akkor ebből valamit a többieknek is eljuttatnak. Nem vagyok garasoskodó, de nem is szórom a pénzt, két lábbal állok a földön, és ha van miből, akkor szívesen adok vissza. Ez nekem jólesik, hogy nemcsak én, hanem a körülöttem lévők is jól érzik magukat.”

Hozzátette, hogy olyan közegből érkezik, amelynek van egyfajta privilégiuma, amit szeretne olyan módon használni, hogy ennek köszönhetően másoknak tudjon segíteni.

Véleménye szerint az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül, hogy az emberek önzetlenül segítsék a többieket.

Ez ugyanakkor inkább az átlagemberekre igaz. Én hosszú évek óta részt veszek ebben, de nem szoktam az »ablakba kirakni«, mert nem azért csinálom, hogy nekem tapsoljanak. És biztosan sokan mások is így vannak ezzel. Viszont remek lenne, ha azok, akik napi szinten a média frontvonalában helyezkednek el, és ebből élnek, vagy a több százezres követőtáborral rendelkező influenszerek csinálnának hasonló kezdeményezéseket, és jó irányba befolyásolnák az embereket, hiszen így még többekhez eljutnának ezek az ügyek.

A mostani kezdeményezésről elmondta, hogy válogatott felszereléseket, illetve ruhákat értékesítettek – ebbe néhány csapattársa is adományozott darabokat –, és a befolyt pénz teljes egészét, 2,2 millió forintot jótékony célra fordították. Ehhez jött még édesapja (a 2024-es év edzőjének megválasztott Csipes Ferenc) felajánlása, továbbá a sajátja is, amelyekből további egy-egy millió forint jött be, így összességében 4,2 millió forintot utalt el.

„Nemcsak arról volt szó, hogy »adjatok pénzt«, hanem én is tudtam adni, tudtam találkozni szurkolókkal, tudtak tőlem képet vagy aláírást kérni, és ezek nem olyan darabok, amiket megkapsz a boltban. Ez egy relikvia, egy sporteszköz, amit lehet használni, így minden fél részére win-win szituáció, amiket én szeretek. Nagyon örülök, hogy ezt elkezdtem, és hogy ekkora sikere volt, mert szinte minden ruha elment.”

Ezúttal is csak azért osztotta meg a történetet, hogy teljesen átlátható legyen a folyamat, a beérkező pénzek hova folytak. Mindegyik alapítvány más téren, de segítségre szoruló gyerekkel, rászoruló családokkal foglalkozik: Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szalmaszál Alapítványa, Gyermekhíd Alapítvány, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ.

Ami a sportot illeti, a mozgás továbbra is szerves része az életének, és ez így maradna akkor is, ha most, 35 évesen azt mondaná, hogy végleg leteszi a lapátot. Kérdésünkre válaszolva elárulta, hogy kondizni szokott, futni, illetve úszni, ezek a feladatokat az év ezen szakaszában általában amúgy is szokásosak a sportágon belül. Csipes Tamara azonban nem a csapattársakkal, hanem egyedül csinálja, úgy, olyan ütemben és mennyiségben, ahogyan neki jólesik.

(Borítókép: A magyar ezüstérmes Csipes Tamara ünnepel a dobogón a női kajak egyes 500 méteres döntője után a Vaires-sur-Marne-i Hajós Stadionban a 2024-es párizsi olimpiai játékokon 2024. augusztus 10-én. Fotó: Manu Reino / Europa Press / Getty Images)