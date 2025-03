A tavalyi, párizsi olimpián és paralimpián összesen nyolc érmet szerző sikersportág már megkezdte a felkészülést a 2025-ös évre, azaz elrajtolt az új olimpiai ciklus, a mostani sajtóesemény címe így „Road to LA”, azaz Úton Los Angelesbe volt, írta összefoglalójában a Magyar Távirati Iroda.

Hadvina Gergely november elsején állt munkába, ezt struktúraváltás követte, ugyanis az eddigi egy helyett mostantól két kapitány felel a válogatottakért és a felnőttek mellett az U23-as korosztály is hozzájuk tartozik.

„Nagy változás volt ez. A párizsi érmek önmagukért beszélnek, de ahhoz, hogy az eredményesség megmaradjon, meg kell újulni. Decemberben már rendeztünk egy kéthetes edzőtábort a Kovács Katalin Akadémián, azóta több felmérés is zajlott, így maguk a versenyzők is láthatják a fejlődést. A kajakosok az év elején a Dél-afrikai Köztársaságban, a kenusok pedig Törökországban készültek” – adott helyzetjelentést az új szakmai igazgató.

Az idei feladatokról szólva felvázolta, hogy április 30-án indul a hazai versenyszezon a szegedi válogatóval, utána két világkupa, a szegedi és a poznani következik, a kapitányok ezeken tesztelhetik majd a csapathajókat, júniusban pedig következik az Eb a csehországi Racicében, majd augusztus 20-24-én az év fő versenye, a milánói világbajnokság.

A 2028-as olimpiára teljesen új kvalifikációs rendszert dolgoz ki a nemzetközi szövetség, ez még nem végleges, részleteket azonban már lehet tudni.

„Formálódik az új rendszer. Korábban egy vb volt a fő kvalifikációs viadal, mostantól pedig világranglista lesz, így a sportolóknak több versenyen kell majd indulniuk. Biztos vagyok benne, hogy jól fogunk alkalmazkodni az új rendszerhez” – fogalmazott Hadvina Gergely, aki arról is beszélt, hogy január végén Los Angelesben jártak a két kapitánnyal és Szakács Bálint főtitkárral, hogy feltérképezzék a következő olimpiai és paralimpiai helyszínt.

„Megnéztük az edzőtáborozási lehetőségeket, nagy az időeltolódás, várhatóan időjárási különbségek is lesznek. Fontos, hogy minden igényt kielégítő helyszínen készüljenek fel a versenyzők. Már megvan a tervünk, de készülünk B és C tervvel is. Nagy a forgalom a városban és a környékén, az is fontos, hogy olyan helyszínen lakjon majd a csapat, ahonnan jó a pálya megközelíthetősége” – mondta a sportvezető.

A kajakosok új szövetségi kapitánya, Tóth Dávid – aki 2+2 évre kapott megbízatást – a közelmúltban fejezte be a versenyzői pályafutását, így jól ismeri a válogatott sportolókat.

„A fiatalokkal is sikerült jó kapcsolatot kialakítanom az elmúlt hónapokban. A sukorói edzőtábor remekül sikerült, majd egy négyhetes dél-afrikai edzőtábor már lezárult, a következő turnus a jövő héten indul. A felnőtt férfi csapat sokat tudott közösen edzeni, ez egy jó irány, mert szerintem központi edzőtáborokra, közös gondolkodásra lesz szükség” – vázolta elképzeléseit a londoni olimpián ezüstérmes kajaknégyes tagja.

A válogatási elvek átalakulnak a korábbiakhoz képest, csak egy válogató lesz, az április-május fordulóján sorra kerülő szegedi, ezen az egyes és páros teljesítmény lesz a legfontosabb – aki itt jól teljesít, bekerül a vk-csapatba, majd a három verseny alapján alakulhat ki az Eb- és vb-válogatott.

A párizsi olimpikonokkal kapcsolatban azt mondta: a nőknél Csipes Tamara jelezte, hogy az idei évet „kicsit lazábbra veszi”, de a többiek hatalmas elánnal vetették magukat a munkába, akárcsak a férfiaknál Varga Ádám, Kopasz Bálint és Nádas Bence. Az olimpiai bajnok Tótka Sándor ugyanakkor jelezte, hogy idén 500 méteren valószínűleg nem versenyez, így az ő szereplésével kapcsolatban még vannak kérdések.

„De ő is ott szeretne lenni Los Angelesben és két aranyat nyerni” – fogalmazott a szövetségi kapitány hozzátéve, nem aggódik a szakág jövője miatt, mert erős az utánpótlás.

Tóth Dávid az MTI kérdésére úgy fogalmazott: a hatszoros olimpiai bajnok

Kozák Danutától annyi jelzés érkezett, hogy a személyét érintő bejelentéseket „a megfelelő időben és módon” meg fogja tenni.

A kenusok új kapitánya, ifj. Foltán László 1+3 évre kapott megbízatást, de mint mondta, nem csak egy évre tervez. A szakág képviselői Törökországban edzőtáboroztak, a csapat szerinte jó irányba halad, megfogalmazása szerint a fő cél Los Angeles, majd Brisbane, de az idei eredményesség is fontos. Az idei válogatás hasonló lesz a kajakosokéhoz. Ifj. Foltán kiemelte, hogy az Eb és a vb között sok idő lesz, ez megfelelő felkészülést tesz majd lehetővé.

Az idei egy tesztév lesz, az esetleges hibákat majd ki lehet javítani 2026-ra, amely már fontos lesz az olimpia szempontjából

– jelentette ki hangsúlyozva, hogy nagy a rivalizálás a csapatban a rutinosabb és a fiatal versenyzők között, ez is generálhatja majd a jó eredményeket.

„Csapatként kell gondolkodni, a cél az, hogy Los Angelesben dobogóra állhassuk” – utalt arra, hogy magyar kenus legutóbb a 2008-as olimpián nyert érmet.

Hajdu Botond, a paraválogatott szövetségi kapitánya bejelentette, hogy a kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál és edzője, Pruzsina István útjai egy évtized után elváltak, a versenyző maradt a Budapesti Honvédban, de a felkészülését a jövőben már Gombos Dániel irányítja.

A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy

2028-ban Magyarország rendezheti a SUP szakág világbajnokságát, amelynek helyszíne Balatonfüred lesz.

A nemzetközi szövetség döntése értelmében a Los Angeles-i olimpia évében gyorsasági és para világkupát is rendezhet az MKKSZ, ennek a versenynek – hagyományosan – Szeged ad majd otthont.