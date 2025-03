Bár hemzseg a krokodiloktól, mégsem ez a legnagyobb probléma a brisbane-i olimpia egyik helyszínével

Rockhampton mintegy 600 kilométerre északra fekszik a házigazda várostól. A rendezők kedden közölték, hogy ezen a helyszínen tervezik lebonyolítani a kajak-kenu és evezős versenyeket.

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) nem fogadta túl nagy lelkesedéssel a bejelentést.

Az ICF és az ausztrál szövetség számára is meglepetés volt, hogy Rockhamptonra esett a választás annak ismeretében, hogy más lehetséges helyszíneket is alaposan megvizsgáltak. A folytatásban is együtt dolgozunk majd az ausztrál szövetséggel, Queensland kormányával és minden érintettel, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást