Hatalmas siker Szegeden, senki nem tudta megállítani az olimpiai aranyérmes magyar kajakozót

A szombat délutáni döntőkben még további három érmet gyűjtöttek a magyarok, akik így az első finálés nap után tíz dobogós helyezéssel – három elsővel, négy másodikkal és három harmadikkal – állnak.

A férfi kajakosok 1000 méteres döntőjében kettő is magyar az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint és a kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám személyében. Rajtuk kívül ott volt a mezőnyben a portugálok klasszisa, Fernando Pimenta és a csehek párizsi bajnoka, Josef Dostal is, így nagy csatára volt kilátás. Mindkét magyar jól kezdett, de aztán Pimenta szokásához híven az élre állt, és egészen fél távig vezetett is. A mezőny nem szóródott szét, egyedül Dostal maradt le egy kicsit, de a többiek szinte egy vonalban haladtak a cél felé.

A hajrához közeledve aztán a győriek 27 éves versenyzője, Kopasz és – meglepetésre – az egyes pályán lapátoló dél-afrikai Hamish Lovemore ellépett a többiektől, és szoros verseny után végül a magyar klasszis haladt át elsőként a célvonalon. Az afrikai kajakos mögött az erejét jól beosztó Dostal lett a harmadik, Varga pedig a hatodik helyen végzett.

A női kenu kettesek 200 méteres versenyében a szegedi Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó negyedik pályáját teljesítette a vk-n, a korábbi hármat – a két előfutamot és az 500 méter döntőjét – egyformán megnyerte. A negyedik is remekül sikerült, győzni azonban ezúttal nem tudtak, de a délelőtti 500-as diadal után begyűjtöttek egy ezüstérmet. A számot a végig vezető lengyelek nyerték.

A férfi kenu négyesek 500 méteres versenyében csak döntőt rendeztek, mivel éppen kilenc egység nevezett. A két magyar hajó közül a Hajdu Jonatán, Hodován Dávid, Buday Domonkos és Uhrin Dávid összeállítású egység teljesített jobban, a győztes oroszok mögött másodikként ért be, de a Kurczina Máté, Lugosi Gergely, Mészáros Milán és Mitropoulos Iliász alkotta hajó is tartotta velük a lépést, s ennek egy bronzérem lett a jutalma.

A férfiaknál C-1 1000 méteren az olimpiai bajnok cseh Martin Fuksa diadalmaskodott nagy fölénnyel, a négyszeres világbajnok Adolf Balázs jó hajrával az ötödik helyen rúgta be a hajóját. Női C-1 500 méteren Csorba Zsófia már a döntőbe kerüléssel nagy sikert ért el, s végül a hatodik helyen fejezte be a versenyt, míg Csikós Zsóka – azok után, hogy délelőtt 1000 méteren ezüstérmet szerzett – a női kajakosok 500 méteres olimpiai számában a kilencedik helyen ért célba a fináléban.

A B döntőkben érdekelt magyarok közül Fejes Dániel (C-1 1000) összesítésben 10., Rendessy Eszter (K-1 500) 12., Horányi Dóra pedig (C-1 500) 13. lett.

A vasárnapig tartó szegedi viadal, amelyen 43 ország közel 800 versenyzője, köztük 49 magyar indul, az év első nemzetközi versenye a gyorsasági szakágban.

Kajak-kenu világkupa, Szeged

később:

200 és 500 m-es előfutamok 16.00

vasárnap:

200 és 500 m-es középfutamok 9.00

200 és 500 m-es B és C döntők 11.00

200 és 500 m-es döntők 12.00

5000 m-es döntők 14.00

(Ajánlókép: Magyar Kajak-Kenu Szövetség)