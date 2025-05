Még a kajakozók kapitánya sem számított ilyen sikeres magyar szereplésre

Mindkét szövetségi kapitány, a kenusokat irányító ifjabb Foltán László, valamint a kajakosokat vezető Tóth Dávid is elégedett azzal a teljesítménnyel, amelyet a magyar csapat nyújtott a múlt hétvégén Szegeden, a világkupán. A hazai válogatott összesen húsz érmet, hét aranyat, öt ezüstöt és nyolc bronzot gyűjtött a Maty-éri pályán – adta hírül az MTI.

Ifj. Foltán László az M4 Sportnak úgy fogalmazott: abszolút sikeres volt a viadal. Kiemelte a Kiss Ágnes, Nagy Bianka duót, amely az 500 méteres olimpiai számban nyert, 200-on pedig második lett és benne volt a győztes négyesben is.

A mostani hétvége megerősítette őket abban, hogy jó úton járnak, ezért le is tettek arról a tervükről, hogy esetleg egyesben is kipróbálják magukat. A hétvégi, poznani világkupán is párost és négyest fognak indulni, hasonló lesz a programjuk, mint Szegeden

– mondta a szakember, hozzátéve, hogy már azt is nézik, melyek azok az eszközök, amelyekkel stabilizálni lehet ezt a duót ebben a pozícióban.

A négyes hajó sikere ifj. Foltán László szerint arról árulkodik, hogy jó a háttérbázis.

„Ha egy hároméves ciklust nézek, akkor kellenek a jó második emberek, kellenek, akik kergetik az elsőket, a sikerélmény pedig még inkább csapatot kovácsol. Az edzőtábori jó hangulatból, a csapatmunkából lehet fejlődni, építkezni. Szerintem az út, amin elindultunk, nagyon jó” – fogalmazott.

A férfi kenusokról szólva azt mondta, egyesben körvonalazódnak az irányok, a célok, Adolf Balázsnak egyesben a dobogó elérése lehet a következő lépcsőfok. Szerinte a háttér a fiatalokkal itt is adott, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kenu négyesek eredményhirdetése során nyolc magyar versenyző állt a dobogón – a második és harmadik helyen.

A kapitány szerint a szélviszonyok ugyan kissé nehezítették egy reális kép kialakulását, de a versenyzők küzdőszellemével nem volt gond, így ő összességében elégedett a szegedi szerepléssel.

Tóth Dávid kiemelte, hogy nagyon élvezte az első nemzetközi versenyét, amelyen szövetségi kapitányként irányította a magyar kajakválogatottat.

„Elégedett lehetek, mert a világkupákon A és B egység is indulhat egy nemzetből, és jó pár olyan szám volt, amelyben mindkét egységünk nagyon jól szerepelt” – jelentette ki.

A férfiaknál mindhárom olimpiai számban – K–1 1000 méteren, illetve K–2 és K–4 500 méteren – hazai siker született, ráadásul a négyesek versenyében a bronzérmes is magyar hajó volt.

„Magam sem számítottam ilyen sikerekre, a vártnál sokkal jobban sikerült ez a hétvége. Bízom benne, hogy ezt a formát a folytatásban is sikerül tartani” – mondta, hangsúlyozva: arra törekszik majd, hogy a júniusi Európa-bajnokságra és az augusztusi világbajnokságra a lehető legerősebb négyeseket állítsák össze.

A női kajakosokról szólva Tóth Dávid úgy fogalmazott: a csapathajók teljesítménye itt is előremutató volt, és örvendetes, hogy az olimpiai bronzérmes Pupp Noémi, Fojt Sára páros most is harmadik lett.

„Az egyesek kapcsán azonban van némi hiányérzet, Csikós Zsókának és Rendessy Eszternek fel van adva a lecke, a következő világkupán előrébb kell lépniük” – mondta Tóth Dávid.

A kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara kihagyja az idei versenyszezont, és az ötkarikás ezüst- és bronzérmes Gazsó Alida Dóra is hiányzott az idény első versenyeiről, mert lábsérüléssel küzd. Róla a kapitány elmondta: megműtötték, és próbál mihamarabb visszatérni, ha minden jól alakul, a szezon második felére akár már kihívója lehet a mostani egyes indulóknak, de egyelőre még kérdőjel a szereplése.

A háromnapos múlt hétvégi, szegedi viadal, amelyen 43 ország közel 800 sportolója – köztük 49 magyar – indult, az év és egyben az új olimpiai ciklus első nemzetközi versenye volt a gyorsasági szakágban.

A magyarok 7 arannyal, 5 ezüsttel és 8 bronzzal zártak.

A következő vk-t – magyar részvétellel – ezen a hétvégén rendezik Poznanban. Az Eb-re a csehországi Racicében, a vb-re pedig Milánóban kerül sor.

(Borítókép: A későbbi győztes Kopasz Bálint a férfi kajak egyesek 1000 méteres versenyének döntőjében a szegedi kajak-kenu világkupán 2025. május 17-én. MTI / Czeglédi Zsolt)