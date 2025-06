Folytatódott a magyar éremeső a kajak-kenu Eb-n, olimpiai számban is összejött a bravúr

Folytatódott a magyar éremgyűjtés a racicei kajak-kenu Európa-bajnokságon. A vasárnapi programot a kenu egyesek két 500 méteres versenyének döntője nyitotta, ahol rögtön éremnek örülhettek a magyar szurkolók.

Az Újpesti TE Eb-újonc, 21 éves versenyzője, Opavszky Réka – aki az U23-as korosztályban kétszeres világbajnok ebben a számban – jól kezdett a fináléban, a világbajnok ukrán Ludmila Luzannal és a tavaly harmadik spanyol Maria Corberával hamar kiváltak a mezőnyből. Kétszázötven méternél is ez volt a sorrend, aztán a magyar kenus nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, és elment spanyol riválisa mellett.

Az élen Luzan bírta a saját maga által diktált óriási tempót, Opavszky őt már nem tudta beérni, de a második helye nem forgott veszélyben, így a vegyes négyessel elért szombati második helye után ismét dobogóra állhatott.

„Előzetesen egy kamikazepályát szerettem volna jönni, az első háromszázat nagyon keményen meg akartam nyomni” – mondta a Magyar Távirati Irodának (MTI) a versenyző. „Aztán a futam közben úgy alakult, hogy inkább taktikát váltva próbáltam ott maradni az ukrán és a spanyol lánnyal. A végén pedig indítottam egyet már korábban, mint kétszáz méter, mert éreztem, hogy a spanyol lány fogható. Kicsit erőre is kaptam, amikor láttam, hogy nem tudja visszaverni a támadásomat. Szuper hétvégét zártam, előzetesen aláírtam volna ezt a két ezüstérmet. Nagyon boldog vagyok az eredményekkel: a mix négyesben inkább bíztam az éremben, és bár egyesben is reálisnak láttam a dobogót, meg kellett érte küzdeni rendesen.”

A tokiói és párizsi olimpikon Fejes Dániel mások mellett a hazai közönség előtt versenyző, 1000 méteren olimpiai bajnok Martin Fuksával, a hosszabb távon győztes román Catalin Chirilával és a címvédő moldovai Szergej Tarnovszkival vette fel a küzdelmet. Az MTK 25 éves kenusa jól rajtolt, és a folytatásban is remekül tartotta a lépést az esélyesekkel. Féltávnál negyedikként haladt át, és még a hajrában is volt esélye az éremszerzésre, végül azonban – bár nagyszerűen versenyezett – lemaradt a dobogóról. Fejesnek mindössze 18 század hiányzott az éremhez.

Olimpiai számban remekelt Csikós Zsóka

A szolnokiak 24 éves versenyzője – aki az U23-as korosztályban vb-t is nyert ebben a számban – idén robbant be a hazai felnőttélmezőnybe úgy, hogy a szezon elején még a maratoni versenyekre és a világjátékokra készült, de aztán a válogató megnyerése után a gyorsasági szakágra váltott. Szombaton remek győzelmet aratott 1000 méteren, és bár a májusi világkupákon nem termett számára babér, az előfutam alapján az olimpiai számban, 500 méteren is reálisnak tűnt, hogy megcélozza a dobogót.

A döntőben óvatosan kezdett, tisztes távolból követte az erősen rajtoló Anna Pulawskát, féltávnál azonban már a harmadik helyen lapátolt lengyel riválisa és a szerb Milica Novakovic mögött.

A második 250 méteren Csikós erőteljes húzásokkal jött fel ellenfeleire, előbb Novakovicot, majd a fáradni látszó Pulawskát is megelőzte, és az utolsó ötven méteren már ő vezetett. A lendülete kitartott a célig, így parádés győzelmet aratva a második aranyérmét szerezte Csehországban.

Csikós Zsóka a könnyeivel küszködött a dobogón:

Rengeteg érzés kavarog bennem. Nagyon örülök, hogy nyerni tudtam. Nagyon szerettem volna, és nagy dolog, hogy sikerült, az időm is jó volt. Amikor ezer méteren kihajtom magam, nem igazán tudok aludni, most is így volt, hat óra alvás után jöttem ki a pályára. Ezzel együtt mindenkinek azt mondtam, hogy ma harapni fogok, és szerintem ez sikerült is. Érzem, hogy most jobban fókuszálok, mint az előző években, és ezt tudom kamatoztatni a pályán is. Az elmúlt években megtanultam kizárni a külső körülményeket.

Csikós később 5000 méteren is vízre száll még, amivel kapcsolatban kijelentette, hogy szeretne ott is nyerni.

A tokiói olimpián negyedik, világbajnok Csizmadia Kolos K-1 200 méteren próbált minél jobb helyezést elérni, de végül hajszállal lemaradt a dobogóról. A finálé nagyon szoros versenyt hozott, amelynek a végén a szerb Strahinja Dragosavljevic, a portugál Messias Baptista és a spanyol Carlos Arevalo szerezte meg az első három helyet, az MVM Szegedi VSE 29 éves világbajnoka pedig 17 ezredmásodperccel lemaradva az éremről negyedik lett.

A párosversenyekben eredt meg igazán az éremeső

A magyar versenyzők három bronzérmet szereztek az olimpiai programban is szereplő 500 méteres párosversenyekben. A kenusoknál a Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó címvédőként lett harmadik, és ugyancsak a dobogó alsó fokára állhatott fel a Kollár Kristóf, Juhász István kettős. Kiss és Nagy a második bronzérmét szerezte Csehországban, míg Kollár és Juhász szombaton a vegyes négyes tagjaként ezüstérmes lett.

A kajakosoknál ugyancsak harmadikként ért célba a Kiss Blanka, Lucz Anna páros – előbbi versenyző a 29. születésnapján ünnepelhetett –, a Kurucz Levente, Opavszky Márk duó pedig az ötödik helyen végzett.

A kontinensviadal majd a délutáni 5000 méteres finálékkal zárul.

Kajak-kenu, Európa-bajnokság 2025, Racice

férfiak:

K-1 200 m, Európa-bajnok:

1. Strahinja Dragosavljevic (Szerbia) 34.138 mp

(Szerbia) 34.138 mp 2. Messias Baptista (Portugália) 34.174

3. Carlos Arevalo (Spanyolország) 34.554

4. Csizmadia Kolos 34.571

K-2 500 m, Európa-bajnok:

1. Jacob Schopf, Max Lemke (Németország) 1:27.107 p

(Németország) 1:27.107 p 2. Jakub Spicar, Daniel Havel (Csehország) 1:27.340

3. Samuele Burgo, Tommaso Freschi (Olaszország) 1:27.430

...5. Kurucz Levente, Opavszky Márk 1:27.843

C-1 500 m, Európa-bajnok:

1. Martin Fuksa (Csehország) 1:47.733 p

(Csehország) 1:47.733 p 2. Szergej Tarnovszki (Moldova) 1:49.280

3. Catalin Chirila (Románia) 1:49.313

4. Fejes Dániel 1:49.497

C-2 500 m, Európa-bajnok:

1. Gabriele Casadei, Carlo Tacchini (Olaszország) 1:36.058 p

(Olaszország) 1:36.058 p 2. Daniel Grijalba, Adrian Sieiro (Spanyolország) 1:36.148

3. Kollár Kristóf, Juhász István 1:36.978

nők:

K-1 500 m, Európa-bajnok:

1. Csikós Zsóka 1:47.902 p

1:47.902 p 2. Anna Pulawska (Lengyelország) 1:48.636

3. Milica Novakovic (Szerbia) 1:49.939

K-2 500 m, Európa-bajnok:

1. Martyna Klatt, Anna Pulawska (Lengyelország) 1:37.273 p

(Lengyelország) 1:37.273 p 2. Paulina Paszek, Pauline Jagsch (Németország) 1:37.939

3. Kiss Blanka, Lucz Anna 1:38.123

C-1 500 m, Európa-bajnok:

1. Ludmila Luzan (Ukrajna) 2:06.807 p

(Ukrajna) 2:06.807 p 2. Opavszky Réka 2:08.793

3. Maria Corbera (Spanyolország) 2:11.004

C-2 500 m, Európa-bajnok:

1. Angels Moreno, Viktoriia Yarchevska (Spanyolország) 1:55.543 p

(Spanyolország) 1:55.543 p 2. Ludmila Luzan, Irina Fedorin (Ukrajna) 1:56.456

3. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 1:57.163

(Borítókép: Az első helyezett Csikós Zsóka a kajak-kenu Európa-bajnokság nõi kajak egyes 500 méteres számának eredményhirdetésen a csehországi Racicében 2025. június 22-én., MTI/Szigetváry Zsolt)