Elvitte a show-t a magyarok üdvöskéje: Csikós Zsóka lenyűgözte Európát

Csikós Zsóka gyermekként egy edzés után otthagyta a birkózószőnyeget, és kajaklapátot ragadva lépett új útra. A döntés szó szerint aranyat ért: a fiatal magyar sportoló a legszebb színű medáliából hármat gyűjtött be a 2025-ös kajak-kenu Európa-bajnokságon. Most már a milánói világbajnokság (augusztus 20–24.), egy világcsúcs megdöntése, no és persze a 2028-as nyári olimpia lebeg a szeme előtt.

Csikós Zsóka a múlt hét második felében ellenállhatatlanul versenyzett a csehországi kontinensviadalon, K–1 500, K–1 1000 és K–1 5000 méteren is maga mögé utasított mindenkit. Ezzel a 24 éves sportoló lett a magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője, még Tóth Dávid szövetségi kapitány sem várt ekkora ugrást tőle a világkupaversenyek után.

A versenyzéstől és az utazástól még fáradt szolnoki kajakozót telefonon értük utol, aki vidámságtól csilingelő hangjával igyekezett minden kérdésünkre kielégítő választ adni. Felvilágosítottuk, hogy szeretnénk őt jobban bemutatni az olvasóinknak, miután a hétvégén az egész magyar sajtót bejárta a neve. Első körben arra kértük, mondja el, hogyan érzi magát, és mesélje el, hogyan kötött ki ennél a sportágnál.

Rendre megelőzte a nála idősebbeket

„Nagyon elfáradtam az elmúlt időszakban. Áprilisban kezdődtek a kőkemény edzések, az Eb végéig nem volt sok időm a pihenésre, hiszen két világkupán és két válogatón is részt vettem. Most tudok szusszanni pár napot, aztán kezdődik a héthetes felkészülés a vb-re. Hogy kerültem a víz közelébe? Az édesapám birkózott, ezért én is felmentem a szőnyegre. Egyetlen edzés erejéig, de végül nem léptem a nyomdokaiba, hétéves koromban váltottam, és követtem a kajakozó testvéreimet az esztergomi vízitelepre. Emlékszem, büszke voltam arra, hogy stabilan megülök a hajóban, miközben a velem egykorú kislányok borulgattak be rendesen a vízbe. Úsztam is egyébként, de azt soha nem űztem versenyszerűen” – tekerte vissza az idő kerekét Csikós Zsóka a kedvünkért.

Korán kiderült, hogy van tehetsége a kajak-kenuhoz, úgy is halmozta a sikereket, hogy gyakran idősebbek ellen szállt vízre. Éppen ezért meg sem fordult a fejében az újabb sportágváltás.

A közvélemény számára úgy tűnhet, hogy most robbant be a legjobbak között, de 2022-ben, 21 évesen már szerepelt felnőtt Eb-n, a müncheni viadalon harmadikként ért célba a társaival K–4 500 méteren. A korosztályos megméretéseken is folyamatosan jól szerepelt,

a két évvel ezelőtti U23-as világbajnokságon három aranyérmet (K–1 500 és 1000, plusz K–4 500 méter) zsebelt be.

Csikós a szezon elején még a 20 kilométeres maratoni versenyekre és a világjátékokra készült elsősorban, de a válogató megnyerése után a gyorsasági szakágra terelődött a fókusza.

„A világjátékok miatt rendezett válogató és a síkvízi válogató között mindössze négy nap telt el” – érzékeltette a 2001-es születésű kajakozó, milyen kevés ideje volt regenerálódni az óriási fizikai igénybevétellel járó versenyek között.

A kiváló állóképességének köszönhetően a hajráival sosincs gond

Leszögezte, ilyen sikerek után butaság lenne részéről hátat fordítani a gyorsasági szakágnak. Mivel eleve a hosszabb távokra készül, így rákérdeztünk: mit kell változtatnia ahhoz, hogy 500 méteren is ilyen kiváló eredményt érjen el?

„Erre a távra kétféleképpen tudsz felkészülni, vagy 1000-ről jössz lefelé, vagy 200-ról felfelé. Nekem több gyorsító edzés kellett, hogy az 500-am első fele meglegyen. A végén mindig tudok hajrázni, de nem mindegy, mekkora hátrányt kell ledolgoznom. Mindig is készültem az 500-ra, ez a táv a válogatónk alapja. Nem engedjük el ezt a vonalat” – jött a felvilágosítás a profitól.

Csikós azt is elárulta a lapunknak, hogy Esztergomban járt gimnáziumba, 17 évesen került Szolnokra, akkor volt tizedikes. Magántanuló lett, mert azoknál a tanároknál akart leérettségizni, akiket már évek óta ismert, az utolsó két évben nem volt kedve összeszokni egy új tanári karral.

Inkább áldozatot vállalva ingázott a két város között, havi egyszer pedig bejárt egy teljes napra. Végül zökkenőmentesen ment minden, majd a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemre jelentkezett, idén januárban végezte el a sport- és rekreációszervezés szakot. A diploma megszerzése után a sportteljesítmény-elemző mesterképzési szakra adta be a jelentkezését, mivel szeretne a sport közelében maradni a későbbiekben is.

Közel a világcsúcshoz

Adta magát a kérdés, egy ilyen Eb után milyen célkitűzések fogalmazódtak meg benne?

A szolnoki kajakozó felidézte, a válogatón jó időt ment 1000 méteren, hét tizedre volt mindössze a világcsúcstól, amit az Európa-bajnokságon is megközelített. Kicsit zavarja is, hogy nem sikerült azt megjavítania. Azt is bevallotta, hogy nem szokta bújni a statisztikákat, és nem hasonlítja össze az idejét másokéval, csak magára figyel. Szabadtéri sportágként amúgy sem szokás kajak-kenuban más pályákon más időjárási körülményeket összehasonlítani – atlétikában és úszásban lényegesen kevesebb a különbség, ott az eredmények listázásának éppen ezért komoly szakmai értéke és tradíciója van –, de azért közben meg nagyjából ad némi támpontot. Csikós Zsóka 1:47.902 perces racicei ideje a tavalyi, párizsi olimpián második helyet ért volna az ott aranyérmes új-zélandi klasszis Lisa Carrington (1:47.36 p) mögött, de az ezüstérmes magyar kiválóság, Csipes Tamara (1:48.44 p) előtt.

Csikós Zsóka ezután arra is felhívta a figyelmet, hogy az Eb-mezőny is más egy olimpia után – ez ebben a sportágban is általánosítható jelenség –, ami azért az egy másik szintet jelent. Tisztában van vele, hogy ezek után sokat várnak tőle a világbajnokságon, de még nem tudja, milyen számokat vállal, mert még nem egyeztetett a kapitánnyal. K–1 500 méteren (ha indul) szeretne hasonlóan jó időt menni, mint most, K–1 1000 méteren pedig egyéni csúcsot javítana, amennyiben beverekedné magát a döntőbe.

Átalakul a kvótaszerzés nálunk, bejön a képbe egy pontrendszer. Már létezik egy nem hivatalos rangsor, amiben elől vagyok, persze hogy ott motoszkál a fejemben a 2028-as olimpia. Tisztában vagyok vele, hogy nem lehet minden évben válogatót nyerni Magyarországon, de nyilván szeretnék kijutni Los Angelesbe, az odáig vezető út viszont nagyon hosszú. Ilyen sokkal nem szeretek előre gondolkodni

– jelezte Csikós, aki zavarba jött a sok interjúmegkeresés miatt, ekkora médiaérdeklődéssel még nem kellett megbirkóznia, ez új terep a számára.

Az Indexnek adott interjú végén azt még sikerült kiszednünk belőle, hogy a kevéske szabadidejében nagyon szeret olvasni, illetve sorozatokat nézni a televízióban, a passzív kikapcsolódást preferálja. A pszichológiai jellegű írások mellett a ponyvairodalmat sem veti meg, széles skálán mozog az érdeklődése a Gutenberg-galaxisban.