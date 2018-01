Vízilabdában is ritka az ekkora csavar

Szerda kora este, a cseh-magyar csoportmeccsel egy időben találkozott a C csoportban Németország és Macedónia. A vége 25-25-ös döntetlen lett, ezzel mindkét csapat bejutott a középdöntőbe (Macedónia az első, Németország a második helyen), de nem is az eredményt, hanem az egyik macedón gólt emelnénk ki a meccsről.

Illetve egy komplett akciót, a második félidő első harmadából. A macedón beálló, Sztojancse Sztoilov fantasztikus passzt kapott az itthon is jól ismert Kiril Lazarovtól – Lazarov 2002-07 között játszott a Veszprémben, később a Ciudad Real/Atlético Madriddal két BL-ezüstöt, majd a Barcelonával BL-győzelmet szerzett –, de a befejezésével ezt is felülmúlta, ugyanis a kapunak háttal, lényegében vakon vágta be a jobb felsőbe.

Sztoilov három góllal zárta a meccset, a macedónok a folytatásban a spanyolokkal játszanak majd a középdöntőben.