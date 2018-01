Supermanként védett, NFL-es elkapásból lőtt gólt a kézis

Bár a németek végül egyetlen góllal kikaptak Dániától a kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében, a mérkőzés jelenete egy német játékoshoz fűződik. Rune Dahmke az utolsó percekben mutatta be a torna talán legnagyobb mentését, pedig a túloldalon Landin is benevezett a díjra egy füle mellől kirúgott lövéssel. Dahmke védése még ezt messze is felülmúlta, ráadásul a német mégcsak nem is kapus.

A jelenet 25-23-as dán vezetésnél történt, amikor a kapus helyén is mezőnyjátékossal támadó német válogatott labdát vesztett az ellenfél kapujánál, az egyik dán pedig egyből célba vette a német kaput. A lövés atombiztos gólnak tűnt, ám ekkor feltűnt az égen Dahmke, és egy filmtrükköt idéző röppálya végén elütötte a kapuba tartó labdát.

És mire a dánok felszedték az állukat a földről, a játékos a túloldalon is villant, szép gólt lőtt a hosszú indításból. Az se semmi, hogy vette át a labdát, ha a kézit megunná, próbálkozhatna az NFL-ben elkapóként.

A meccset végült Dahmke minden heroizmusa ellenére Dánia nyerte 26-25-re.